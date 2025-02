Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με μηνύσεις εκδότες και συγγραφείς για «ψεύτικες ιστορίες από δήθεν ανώνυμες πηγές»

Με μηνύσεις και δικαστικές διώξεις κατά συγγραφέων, εκδοτών και δημοσιογράφων απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με «αιχμηρή» ανάρτηση που έκανε σήμερα (26.02.2025) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον όσων χρησιμοποιούν «ανώνυμες πηγές» είτε πρόκειται για ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης είτε πρόκειται για ισχυρισμούς συγγραφέων σε βιβλία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μηνύσεις.

«Θα φέρω στη δικαιοσύνη ορισμένους από αυτούς του συγγραφείς και εκδότες ανέντιμων βιβλίων, ή και γενικά τα μέσα ενημέρωσης, για να μάθουμε αν αυτές οι “ανώνυμες πηγές” υπάρχουν ή όχι», έγραψε ο ίδιος.

Στην συνέχεια πρόσθεσε με απειλητικό ύφος: «Ποιος ξέρει, θα μπορούσαμε να συντάξουμε έναν ΝΕΟ ΝΟΜΟ!».

Ο Τραμπ περιφρονεί και ασκεί σκληρή κριτική στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία συνήθως κατηγορεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για παραπληροφόρηση.

BREAKING: President Donald Trump announces he may sue authors and book publishers that cite endless “anonymous” and “off the record” sources to defame him.



“A big price should be paid for this blatant dishonesty. I’ll do it as a service to our Country. Who knows, maybe we… pic.twitter.com/QhKBqU9tgG