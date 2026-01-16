Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE χτύπησαν και συνέλαβαν γυναίκα με αναπηρία

Καζάνι που βράζει η Μινεάπολη με τις συνεχόμενες συλλήψεις μεταναστών από πράκτορες της ICE αλλά και τη στυγερή δολοφονία 37χρονης, μέσα στο αυτοκίνητό της, που όπως φαίνεται, όχι μόνο ήταν Αμερικανίδα αλλά δεν προκάλεσε και δεν επιτέθηκε κατά των αστυνομικών.

Και ενώ οι κάτοικοι της Μινεάπολη αντιδρούν και διαδηλώνουν για τις πρακτικές των αστυνομικών μετανάστευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως θα αναπτύξει στρατό για να σταματήσουν τα επεισόδια.

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης μητέρας, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν στο πόδι μετανάστη που αντιστάθηκε στη σύλληψή του κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης στη Μινεάπολη. Στο αιματηρό επεισόδιο τραυματίστηκε τόσο ο άνδρας όσο και ο αστυνομικός καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δικαιολόγησε αυτή την φορά τον πυροβολισμό κάνοντας λόγο για «άμυνα».

Το τελευταίο περιστατικό «έβγαλε» στους δρόμους εκατοντάδες διαδηλωτές που ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης για ώρες. Εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με δακρυγόνα ενώ ασκήθηκε και βία κατά γυναίκας με αναπηρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε απειλώντας μέσω Truth Social να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης» αν «οι διεφθαρμένοι πολιτικοί στη Μινεσότα δεν τηρήσουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες προβοκάτορες και τους στασιαστές που επιτίθενται στους πατριώτες» αστυνομικούς της ICE.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί πως θα αναπτύξει στρατό σε περίπτωση που κρίνει πως είναι αναγκαίο.

Εκατοντάδες αστυνομικοί μετέβησαν στην πολιτεία, στην αρχή της εβδομάδας, όπου προστέθηκαν σε άλλους περίπου 2.000 που είχαν αναπτυχθεί εκεί.

Η πολιτική που κρατά ο Τραμπ έχει προκαλέσει την οργή Δημοκρατικών και μεταναστών με τους πρώτους να ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ εκφράζοντας τον φόβο ότι η έρευνα του FBI θα είναι προκατειλημμένη, αφού αξιωματούχοι -μεταξύ αυτών και ο Ντόναλντ Τραμπ- υποστηρίζουν πως ο πράκτορας της ICE την σκότωσε σε κατάσταση άμυνας.

Χτύπησαν και συνέλαβαν γυναίκα ΑμεΑ

Και ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «εμφύλιο» λόγω της κατάστασης στη Μινέαπολη, η βία που άσκησαν πράκτορες της ICE κατά γυναίκας με αναπηρία, στις νέες διαδηλώσεις προκάλεσαν μεγαλύτερη οργή.

Βίντεο από τα επεισόδια αποτυπώνει την Αμερικανίδα Αλίγια Ραχμάν να τραβιέται με τη βία από το αυτοκίνητό της και από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, πριν εν τέλει συλληφθεί.

Η Ραχμάν μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου σύμφωνα με τη δήλωσή της δεν της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και έχασε τις αισθήσεις της. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι η Ραχμάν ήταν «ταραξίας», εμποδίζοντας πράκτορες του ICE κατά τη διάρκεια συλλήψεων στην περιοχή.

On January 13, ICE forcibly dragged Aliya Rahman, a 43-year-old Bengali American software engineer, out of her car in a video that has since gone viral.



“Masked agents dragged me from my car and bound me like an animal, even after I told them that I was disabled,” Rahman told… pic.twitter.com/kHYDHGJiN9 — The Juggernaut (@thejuggernaut) January 16, 2026

Η Ραχμάν κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού στο Κέντρο Τραυματικών Εγκεφαλικών Κακώσεων όταν συναντήθηκε με ομοσπονδιακούς πράκτορες σε διασταύρωση. Σε πλάνα φαίνονται οι πράκτορες να σπάνε το παράθυρο του επιβατικού της και να την τραβούν έξω, ενώ πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται.

Η ίδια, που είναι ΑμεΑ, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί και συνελήφθη βίαια.

And the truth will set you free. I stand with I.C.E. #IStandWithICE



Aliya Rahman, Registered Democrat, tech guru and LGBT and racial justice activist who describes herself as a “friendly neighborhood deniable asset.”



Told to move on, has an empty road in front of her….… pic.twitter.com/C8Iz0ddm94 — Joni Job (@jj_talking) January 15, 2026

Η δικηγόρος της, Αλεξά Βαν Μπρουντ, τόνισε ότι η Ραχμάν βρέθηκε σε αδιέξοδο και δεν είχε άλλη επιλογή παρά να μείνει στάσιμη, γεγονός που οδήγησε στη χρήση βίας από τους πράκτορες.

Το DHS αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, ισχυριζόμενο ότι η Ραχμάν παρέλειψε να συμμορφωθεί με εντολές για μετακίνηση του οχήματός της και συνελήφθη μαζί με άλλους 6, που χαρακτηρίστηκαν επίσης ταραξίες. Δεν διευκρινίστηκε εάν η Ραχμάν αντιμετωπίζει κατηγορίες ή αν τελικά της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της κράτησης.