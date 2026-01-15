Μινεάπολη: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα ICE – Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ επιτέθηκαν ξανά κατά μεταναστών. Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου στο όχημα του τραυματία με καταγωγή από τη Βενεζουέλα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του για τους πυροβολισμούς, ανέφερε πως ο μετανάστης που εντοπίστηκε στη Μινεάπολη, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο από τους πράκτορες ICE με αποτέλεσμα να αναπτύξει ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και να χτυπήσει παρκαρισμένο όχημα. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να τρέχει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ένας πράκτορας και τότε να προκληθεί συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μετανάστης επιτέθηκε στον πράκτορα και τότε εκείνος τον πυροβόλησε στο πόδι.

Video: This was the situation earlier in Minneapolis as the federal agents hurled teargas at protesters following shooting involving ICE agents. pic.twitter.com/viTUS8CO5t — Ahmed A. Kosar (@AhmedAKosar) January 15, 2026

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 2 άτομα φέρονται να βγήκαν από το σπίτι τους και να επιτέθηκαν στον αστυνομικό με φτυάρι και σκούπα.





During an immigration enforcement op in North Minneapolis, an ICE agent was AMBUSHED by THREE subjects wielding a shovel (and broom handle per reports), prompting defensive shots in self-defense! pic.twitter.com/Cn7U4sruBH — JUDITH KALETA (@JUDITHKALETAA) January 15, 2026

Ο Βενεζουελανός και ο πράκτορας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ οι 2 άνδρες που επιτέθηκαν στον αστυνομικό βρίσκονται ήδη υπό κράτηση.

«Καθώς ο αστυνομικός δεχόταν αιφνιδιασμένη επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος απελευθερώθηκε και άρχισε να τον χτυπά με φτυάρι ή κοντάρι σκούπας. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατευτεί. Ο αρχικός ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αστυνομικός και ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύονται, ενώ τα άλλα δύο άτομα τελούν υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν έκκληση για ηρεμία ζητώντας ταυτόχρονα από την ICE να εγκαταλείψουν την πόλη.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό σε βάρος της 37χρονης, και πάλι στη Μινεάπολη. Τα βίντεο από τη δολοφονία της έχουν προκαλέσει οργή σε όλον τον πλανήτη μιας και φαίνεται πως η γυναίκα δεν προκάλεσε και δεν έκανε τίποτα το παράνομο που θα «δικαιολογούσε» την ακινητοποίησή της. Πράκτορες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση «εκκαθάρισης μεταναστών» υποστηρίζουν πως βρέθηκαν υπό απειλή και για αυτόν την πυροβόλησαν.

#BREAKING: Watch as anti-ICE protesters flee from federal agents where clashes have erupted with officers using tear gas and flash bangs. Video from the scene shows one protester being hit by crowd control munitions while others launch fireworks and other projectiles toward the… pic.twitter.com/ZcdQ3hxwfq — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 15, 2026

Μετά το νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μινεάπολη, στο σημείο όπου τραυματίστηκε ο μετανάστης, ζητώντας να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ICE.

Οι πράκτορες και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος με δακρυγόνα.