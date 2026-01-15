Κόσμος

Μινεάπολη: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα ICE – Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αλλά και ο πράκτορας καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της περιοχής - «Το έκανε από άμυνα», υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Επεισόδια
Στιγμιότυπο από τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Μινεάπολη / REUTERS/Leah Millis

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ επιτέθηκαν ξανά κατά μεταναστών. Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου στο όχημα του τραυματία με καταγωγή από τη Βενεζουέλα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του για τους πυροβολισμούς, ανέφερε πως ο μετανάστης που εντοπίστηκε στη Μινεάπολη, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο από τους πράκτορες ICE με αποτέλεσμα να αναπτύξει ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και να χτυπήσει παρκαρισμένο όχημα. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να τρέχει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ένας πράκτορας και τότε να προκληθεί συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μετανάστης επιτέθηκε στον πράκτορα και τότε εκείνος τον πυροβόλησε στο πόδι.

Επεισόδια
REUTERS/Ryan Murphy

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 2 άτομα φέρονται να βγήκαν από το σπίτι τους και να επιτέθηκαν στον αστυνομικό με φτυάρι και σκούπα.

Ο Βενεζουελανός και ο πράκτορας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ οι 2 άνδρες που επιτέθηκαν στον αστυνομικό βρίσκονται ήδη υπό κράτηση.

Επεισόδια
REUTERS/Leah Millis

«Καθώς ο αστυνομικός δεχόταν αιφνιδιασμένη επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος απελευθερώθηκε και άρχισε να τον χτυπά με φτυάρι ή κοντάρι σκούπας. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατευτεί. Ο αρχικός ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αστυνομικός και ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύονται, ενώ τα άλλα δύο άτομα τελούν υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν έκκληση για ηρεμία ζητώντας ταυτόχρονα από την ICE να εγκαταλείψουν την πόλη.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό σε βάρος της 37χρονης, και πάλι στη Μινεάπολη. Τα βίντεο από τη δολοφονία της έχουν προκαλέσει οργή σε όλον τον πλανήτη μιας και φαίνεται πως η γυναίκα δεν προκάλεσε και δεν έκανε τίποτα το παράνομο που θα «δικαιολογούσε» την ακινητοποίησή της. Πράκτορες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση «εκκαθάρισης μεταναστών» υποστηρίζουν πως βρέθηκαν υπό απειλή και για αυτόν την πυροβόλησαν.

Μετά το νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μινεάπολη, στο σημείο όπου τραυματίστηκε ο μετανάστης, ζητώντας να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ICE.

Οι πράκτορες και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος με δακρυγόνα.

