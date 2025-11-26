Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στις δύο γαλοπούλες: «Θα τις ονόμαζα Τσακ και Νάνσι» αστειεύτηκε

Οι δύο γαλοπούλες Gobble και Waddle, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη»
Ο Ντόναλντ Τραμπ με μια γαλοπούλα
Το έθιμο με τη χάρη στις γαλοπούλες συνέχισε και φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ στην καθιερωμένη εκδήλωση για την Ημέρα των Ευχαριστιών έξω από τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο γαλοπούλες Gobble και Waddle, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη».

Δεν δίστασε μάλιστα ο Τραμπ να αστειευτεί και να πει ότι θα ονομάσει τις γαλοπούλες «Τσακ και Νάνσι», αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.

 

Να σημειωθεί ότι οι δύο φετινές γαλοπούλες εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζαρντέν.

