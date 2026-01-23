Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τη νέα μελανιά στο χέρι του: «Το χτύπησα στο τραπέζι, είναι παρενέργεια της ασπιρίνης»

Τη δική του εξήγηση για τη μελανιά στο χέρι του έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Air Force One.

«Είμαι πολύ καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μελανιά που προκάλεσε νέα ανησυχία για την υγεία του, προσθέτοντας ότι είχε τραυματιστεί όταν χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι: «Το χτύπησα στο τραπέζι. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν θέλετε για την καρδιά σας, αλλά μην πάρετε αν δεν θέλετε λίγες μελανιές».

Ο Τραμπ συνέχισε με τη γνωστή του αναφορά στην ασπιρίνη: «Ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» σημείωσε εξηγώντας πως λαμβάνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης για πρόληψη θρόμβων. Έσπευσε, δε, να εξηγήσει τις παρενέργειες: «Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: “Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής”. Αλλά εγώ απάντησα: “Δεν παίρνω κανένα ρίσκο”. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε δώσει την ίδια εκδοχή: Ο Τραμπ «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».

Οι φωτογραφίες από το Νταβός επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της μελανιάς, προκαλώντας ερωτήματα για την υγεία του προέδρου.

Όπως σημειώνει η Guardian, η νέα εξήγηση του Τραμπ έρχεται μετά από περίπου 11 μήνες κατά τους οποίους κάλυπτε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι σε δημόσιες εμφανίσεις, είτε με μακιγιάζ είτε κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί.

Η αρχική εκδοχή του Λευκού Οίκου για τον επίμονο μώλωπα στο δεξί χέρι ήταν ότι προήλθε εν μέρει από χειραψίες και από την υψηλή δόση ασπιρίνης που λαμβάνει ο Τραμπ. Η νέα μελανιά στο αριστερό χέρι, όπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα, «φαίνεται να αποκλείει το χειραψία ως αιτία».