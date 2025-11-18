Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον «άρρωστο ανώμαλο» Τζέφρι Επστάιν

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν», ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του αυτόχειρα σεξουαλικού εγκληματία πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δήλωση Τραμπ έγινε σε ερώτηση δημοσιογράφων με αφορμή την υποδοχή του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) ώρα Ελλάδας.

«Τον έδιωξα από το κλαμπ μου πριν από πολλά χρόνια, επειδή τον θεωρούσα άρρωστο ανώμαλο και μάλλον τελικά είχα δίκιο», πρόσθεσε επί λέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζέφρι Επστάιν και τις πληροφορίες για τις σχέσεις με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, που έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί της φυλακής στις 10 Αυγούστου 2019.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ότι «ποτέ» δεν πήγε στο νησί του Επστάιν και αποκαλεί το θέμα «φάρσα των Δημοκρατικών».

Επειδή η ερώτηση τέθηκε από έναν δημοσιογράφο του ABC News, ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον του αλλά και του συγκεκριμένου ΜΜΕ.

«Νομίζω ότι είσαι ένας απαίσιος δημοσιογράφος», είπε.

«Είναι ο τρόπος που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, ξεκινάτε με έναν άνθρωπο που είναι πολύ σεβαστός και του κάνετε μία φρικτή και απλά απαίσια ερώτηση».

Ο Τραμπ συνέχισε, αποκαλώντας το ABC «άθλια εταιρεία» και απείλησε ότι η άδεια λειτουργίας του πρέπει να ανακληθεί!

«Οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λάθος, και έχουμε έναν εξαιρετικό επίτροπο, τον πρόεδρο, που πρέπει να το εξετάσει αυτό», προσθέτει.

«Νομίζω ότι όταν έρχεσαι και είσαι 97% αρνητικός απέναντι στον Τραμπ και μετά ο Τραμπ κερδίζει τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία, αυτό σημαίνει προφανώς ότι οι ειδήσεις σου δεν είναι αξιόπιστες και ότι εσύ δεν είσαι αξιόπιστος ως δημοσιογράφος».