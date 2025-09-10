«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ»: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε και τον έκραξαν – Δείτε βίντεο

Με τον Χίτλερ παρομοίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ διαδηλωτές που εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, Τζέι Ντι Βανς και τον Πιτ Χέγκσεθ, το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) στην Ουάσινγκτον.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ ουρλιάζοντας να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη αλλά και η Ουάσινγκτον, στην οποία έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα για να «καθαριστεί» από παραβάτες και άστεγους.

Το περιστατικό έγινε σε γνωστό εστιατόριο, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε για δείπνο με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνονται οι διαδηλωτές να προσεγγίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και να φωνάζουν: «Free DC, free Palestine ο Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ».

Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4
September 10, 2025

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως πριν ξεσπάσει η ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε «λόγο» στους πελάτες του εστιατορίου λέγοντας τους να απολαύσουν το γεύμα τους καθώς η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη».

President Trump cheered and thanked tonight at Joe’s Seafood restaurant in Washington DC as he went out to dinner with members of his Cabinet.

. pic.twitter.com/j4yQSRCaSp — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) September 10, 2025

Εν τέλει οι άνδρες ασφαλείας τόσο του προέδρου όσου και του εστιατορίου απομάκρυναν τους διαδηλωτές και έτσι το δείπνο των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίστηκε κανονικά.