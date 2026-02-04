Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βέβαιος πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια

Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως ο Κέβιν Γουόρς κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια
τραμπ
Τραμπ /REUTERS/Evelyn Hockstein

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ο Κέβιν Γουόρς, τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέλεξε για να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed, κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση εάν ο Γουόρς κατανοεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει από εκείνον να μειώσει τα επιτόκια, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι, αλλά θεωρώ πως το θέλει και ο ίδιος, ούτως ή άλλως».

«Αν ερχόταν και έλεγε “θέλω να τα αυξήσω”… δεν θα είχε πάρει τη θέση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
135
102
77
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ
Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, οι Ιρανοί επανήλθαν με πρόταση για διαπραγματεύσεις στο Ομάν και οι Αμερικανοί απάντησαν αρνητικά
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo