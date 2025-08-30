Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για αλλαγή ονόματος του Υπουργείου Άμυνας – «Ως Υπουργείο Πολέμου, κερδίσαμε τα πάντα»

Ένα από τα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να ψάχνει τρόπους να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ακολουθώντας την επιμονή του προέδρου να επαναφέρει μια ονομασία που είχε πάψει να χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ από το 1947, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Wall Street Journal.

Η επαναφορά της παλιάς ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να γίνει με πράξη του Κογκρέσου, ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος εξετάζει και άλλους τρόπους για να πραγματοποιήσει την αλλαγή.

Ο Τραμπ έχει επαναφέρει πολλές φορές την ιδέα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα. «Ως Υπουργείο Πολέμου, κερδίσαμε τα πάντα. Κερδίσαμε τα πάντα», είπε τη Δευτέρα, αναφερόμενος στους πολέμους που δόθηκαν πριν από τη δημιουργία του Υπουργείου Άμυνας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό».

Το Πεντάγωνο είχε ξεκινήσει να καταρτίζει νομοθετικές προτάσεις για την αλλαγή ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο. Μία από τις ιδέες ήταν να ζητηθεί από το Κογκρέσο η εξουσιοδότηση να αποκατασταθεί η παλιά ονομασία σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς και η αναβίωση του τίτλου «Υπουργός Πολέμου» για τον ανώτατο πολιτικό αξιωματούχο του υπουργείου.

«Το παλιό όνομα έχει πιο δυνατή χροιά», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα, σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας,Λι Τζάε-μιούνγκ και πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα γίνει «μέσα στην επόμενη εβδομάδα περίπου».

Η δομή του αμερικανικού στρατού έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε που δημιουργήθηκε το Υπουργείο Πολέμου το 1789, και μαζί της έχει αλλάξει και η ονομασία της υπηρεσίας που τον εποπτεύει. Αρχικά, το Υπουργείο Πολέμου είχε την ευθύνη του Στρατού, ενώ ένα ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτικού διαχειριζόταν τις ναυτικές δυνάμεις και τους Πεζοναύτες.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητας, ο πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό έναν ενιαίο οργανισμό, που ονομάστηκε αρχικά «Εθνική Στρατιωτική Δομή» (National Military Establishment), με νομοσχέδιο που πέρασε από το Κογκρέσο το 1947. Η νομοθεσία αυτή συγχώνευσε τα Υπουργεία Ναυτικού και Πολέμου καθώς και τη νεοσύστατη Αεροπορία σε έναν ενιαίο οργανισμό, με επικεφαλής έναν πολιτικό υπουργό άμυνας.

Το Κογκρέσο κατήργησε την «Εθνική Στρατιωτική Δομή» το 1949 και της έδωσε τη νέα ονομασία «Υπουργείο Άμυνας», παρέχοντας στον υπουργό, σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου, μεγαλύτερη εξουσία να εποπτεύει τα Σώματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προμηθειών. Αυτό προκάλεσε ανησυχία ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον υπουργό άμυνας σε «στρατιωτικό δικτάτορα», σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Los Angeles Daily News τον Ιούλιο του 1949.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ανησυχία του είναι πως ο σημερινός τίτλος δεν είναι αρκετά «πολεμικός». Τον Απρίλιο, σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι ο υπουργός άμυνας ήταν παλαιότερα γνωστός ως υπουργός πολέμου. «Το άλλαξαν όταν γίναμε λίγο πιο πολιτικά ορθοί», είπε.

Επανέφερε την ιδέα της αναβίωσης του τίτλου σε σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο. «Κάποτε λεγόταν υπουργός πολέμου», είπε σε συγκέντρωση ξένων ηγετών. «Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την αλλαγή».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχολίασε την Τρίτη, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, λέγοντας ότι το όνομα «Υπουργείο Άμυνας» «απλώς δεν ακούγεται σωστό».