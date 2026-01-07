Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του: «Η Βενεζουέλα “παραδίδει” 50 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο στις ΗΠΑ»

Λίγα 24ωρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του για την τύχη της Βενεζουέλας και σχεδιάζει σε πρώτη φάση να βάλει χέρι στα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη (6.1.2026) ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» ως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώλησή τους».

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social. «Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει λάβει εντολή να «εκτελέσει αυτό το σχέδιο άμεσα», και τα βαρέλια «θα μεταφερθούν με πλοία αποθήκευσης και θα οδηγηθούν απευθείας σε λιμάνια εκφόρτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο CNN ότι το πετρέλαιο έχει ήδη αποθηκευτεί σε βαρέλια. Το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται ήδη σε πλοία και πλέον θα κατευθυνθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο για διύλιση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανάλωσαν λίγο πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον τελευταίο μήνα.

Αυτή η ποσότητα μπορεί να μειώσει λίγο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά πιθανότατα δεν θα μειώσει σημαντικά τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς: Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απελευθέρωσε περίπου τέσσερις έως έξι φορές περισσότερη ποσότητα – 180 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ το 2022, γεγονός που μείωσε τις τιμές της βενζίνης μόνο κατά 13 έως 31 σεντς ανά γαλόνι σε διάστημα τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου υποχώρησε περίπου κατά 1 δολάριο ανά βαρέλι, ή λίγο κάτω από 2%, στα 56 δολάρια, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social.

Η πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά έσοδα: Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 55 δολάρια το βαρέλι, οπότε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρουν αγοραστές πρόθυμους να πληρώσουν την αγοραία τιμή, θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 1,65 έως 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση.

Η Βενεζουέλα έχει συσσωρεύσει σημαντικά αποθέματα αργού πετρελαίου από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου στα τέλη του περασμένου έτους.

Η παράδοση μίας τόσο μεγάλης ποσότητας πετρελαίου στις ΗΠΑ ενδέχεται να εξαντλήσει τα ίδια τα αποθέματα της χώρας.