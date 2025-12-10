Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί για «προδοσία» τα ΜΜΕ που ασχολούνται με την υγεία του: «Κανείς δεν εργάζεται όπως εγώ»

Παράλληλα επεσήμανε πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως για προδοσία τα ΜΜΕ της χώρας που ασχολούνται με την υγεία του.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του και τη ζωτικότητά του ως πρόεδρο των ΗΠΑ, ισοδυναμούν με «στάση, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times, την οποία στοχοθέτησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ανάρτηση με την οποία επιτίθεται εναντίον της μεγάλης νεοϋορκέζικης εφημερίδας και άλλων ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του επιβραδύνθηκαν.

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στάση, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο
Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ.

«Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε επίσης, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους
του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.
 
«Ίδιο ενδιαφέρον»
 
«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου της εφημερίδας, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να καταφέρεται κατά του προκατόχου του και Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο υποστήριζε πως πάσχει από άνοια.

Ακόμα και σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια , ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο «κοιμισμένο» σε μια ομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας.

«Όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω, όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος», έγραψε επίσης στο Truth Social.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
82
81
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ θέλουν να συνεχιστούν πιο έντονα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
«Πρόκειται για μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον ουκρανικό λαό και την ευρω-ατλαντική ασφάλεια» συμφώνησαν οι τέσσερις ηγέτες
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Συγκλονίζει η μητέρα που άφησε τον γιο της για να σώσει τις κόρες της από τη σφαγή της Χαμάς – «Έπρεπε να διαλέξω ποιο παιδί μου θα σώσω»
Ο Εϊτάν κρατήθηκε όμηρος για 52 ημέρες, μέχρι την απελευθέρωσή του τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής - Ο σύζυγός της, Οχάντ, δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός
Όμηροι
Newsit logo
Newsit logo