Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για την απόφαση που έκρινε παράνομους τους τελωνειακούς δασμούς

Με την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ του ζητάει να αποφασίσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αν σκοπεύει να εξετάσει το θέμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας του να αποφασίσει γρήγορα σχετικά με μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που έθεσε σε ισχύ ο αμερικανός πρόεδρος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι όμως κρίθηκαν παράνομοι από εφετείο.

Με την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ του ζητάει να αποφασίσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αν σκοπεύει να εξετάσει το θέμα και, σε περίπτωση που αποφασίσει να το εξετάσει, να διεξαγάγει τις ακροαματικές συνεδριάσεις μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε κατά της απόφασης που εξέδωσε στις 29 Αυγούστου ομοσπονδιακό εφετείο, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του όταν, για να επιβάλει τους τελωνειακούς δασμούς, επικαλέσθηκε ένα νόμο του 1977, ο οποίος είναι γνωστός ως Νόμος περί Εκτάκτων Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών.

«Τα διακυβεύματα στην υπόθεση αυτή δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα», δηλώνει στο κείμενο της προσφυγής ο Ντ. Τζον Σάουερ, ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπεί την κυβέρνηση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Ο Πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου του έχουν διαπιστώσει ότι οι δασμοί προωθούν την ειρήνη και άνευ προηγουμένου οικονομική ευημερία και ότι η άρνηση της δασμολογικής εξουσίας θα εξέθετε το έθνος μας σε εμπορικά αντίποινα χωρίς να έχει αποτελεσματική άμυνα και θα έφερνε την Αμερική πίσω στο χείλος της οικονομικής καταστροφής», προσθέτει ο Σάουερ.

Συνήγοροι των μικρών επιχειρήσεων, που είχαν προσφύγει κατά των δασμών, δεν αντιτίθενται στο αίτημα της κυβέρνησης για ακρόαση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ένας από τους δικηγόρους αυτούς, ο Τζέφρι Σουάμπ του Liberty Justice Center, ανέφερε σε δήλωση ότι είναι πεπεισμένοι πως η θέση τους θα υπερισχύσει.

«Αυτοί οι παράνομοι δασμοί προκαλούν σοβαρή βλάβη στις μικρές επιχειρήσεις και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Ελπίζουμε για τους πελάτες μας σε μια ταχεία επίλυση αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο Σουάμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μαζική κυβερνοεπίθεση της Κίνας ενδέχεται να έχει κλέψει δεδομένα από σχεδόν όλους τους αμερικανούς
Μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση «Salt Typhoon» φέρεται να έπληξε περισσότερες από 80 χώρες και να εξέθεσε εκατομμύρια επικοινωνίες, σηματοδοτώντας μια καμπή στις κυβερνοδυνατότητες του Πεκίνου, σύμφωνα με τους New York Times
Φωτογραφία αεχείου
Βίντεο σοκ στη Νέα Υόρκη με έφηβο που ακινητοποιείται βίαια από την αστυνομία - Οργισμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Μια βίαιη σύλληψη στη Νέα Υόρκη, καταγεγραμμένη σε βίντεο και δημοσιευμένη στο Instagram, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις μεθόδους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης
Στιγμιότυπο από την επέμβαση της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη
11
Ημέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»
Μεταξύ των θυμάτων της εκτροπής υπάρχουν και ξένοι τουρίστες, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους
Οι πρώτοι ανταποκριτές επιχειρούν στον τόπο του δυστυχήματος στο τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας
3
Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για γενική συμφωνία στη Γάζα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ
Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διαβεβαιώνει πως είναι έτοιμο για μια συνολική εκεχειρία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει για ακόμη μία φορά την πρότασή της
Ισραηλινά στρατεύματα έξω από τη Γάζα
Newsit logo
Newsit logo