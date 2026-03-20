Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καταλάβει το νησί Χαργκ για να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί Χαργκ ώστε με αυτό τον τρόπο να πιέσει το Ιράν ώστε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι το Ιράν να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, με βάση το Axios, μια επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (…) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Για την επιχείρηση αυτή, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση, θα χρειαστούν περισσότερα στρατεύματα, επισημαίνει η ιστοσελίδα. Ήδη τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.