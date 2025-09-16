Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις για να «αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την αποστολή στρατιωτικών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην πόλη του Τενεσί, προκαλώντας την οργή των Δημοκρατικών που καταγγέλλουν αυταρχική εκτροπή
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Μετά την Ουάσιγκτον, σειρά έχει το Μέμφις, στον αμερικανικό Νότο, να δεχθεί την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς. Τη Δευτέρα (16.09.2025), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην πόλη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της εκστρατείας «νόμου και τάξης» του Ντόναλντ Τραμπ, που στοχεύει μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ οι οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως το Μέμφις, τις οποίες κατηγορεί ότι μαστίζονται από εγκληματικότητα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιχείρηση θα είναι «ακριβές αντίγραφο» εκείνης που πραγματοποιείται ήδη στην Ουάσιγκτον, παρά τις σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, που τον κατηγορεί για στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας. Πέρα από την Εθνοφρουρά, θα συμμετάσχουν επίσης το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλες υπηρεσίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει το διάταγμα για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Μέμφις
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει το διάταγμα για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Μέμφις / REUTERS / Jonathan Ernst

Μια στρατηγική που προκαλεί αντιδράσεις

Ο Τραμπ δικαιολόγησε την απόφαση επικαλούμενος την «ενδημική εγκληματικότητα» που, όπως υποστηρίζει, πλήττει το Μέμφις, μια πόλη με κατά πλειοψηφία αφροαμερικανικό πληθυσμό και δήμαρχο τον Δημοκρατικό Πολ Γιανγκ. Υπαινίχθηκε μάλιστα ότι σύντομα μια παρόμοια επιχείρηση θα μπορούσε να στοχεύσει το Σικάγο, άλλο προπύργιο των Δημοκρατικών που βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ και εβδομάδες.

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι προηγούμενες αναπτύξεις στην Ουάσιγκτον και στο Λος Άντζελες συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την οποία συνεχίζει να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στους μετανάστες. Στο Τενεσί, όπου το Μέμφις διοικείται από Δημοκρατικό δήμαρχο αλλά η Πολιτεία από Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη, η εφαρμογή του αμφιλεγόμενου αυτού διατάγματος αναμένεται να είναι ευκολότερη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή και από τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει νομικό πόλεμο στους New York Times και ζητά 15 δισεκατομμύρια δολάρια
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά μετωπικά στην ιστορική εφημερίδα, κατηγορώντας την ότι σπιλώνει την εικόνα του με «ψέματα» για τις υποτιθέμενες σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ 1
Μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Ντόναλντ Τραμπ: «1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα μείνουμε»
Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχαν μακρά συνομιλία στο Οβάλ Γραφείο για τον πνευματικό και γεωπολιτικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος φτάνει στο Λευκό Οίκο
Νέα Υόρκη: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη επειδή τον απέρριψε – Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση
Το άτυχο κορίτσι εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε στύλο - Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα της να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου»
Αυτοκίνητο
6
Αμαζόνιος: Ο πνεύμονας της Γης πεθαίνει μέρα με τη μέρα στη Βραζιλία – Έκταση ίση με την Ισπανία καταστράφηκε σε 40 χρόνια
Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, το τροπικό δάσος της Βραζιλίας έχασε έκταση σχεδόν ίση με εκείνη όλης της Ισπανίας, προειδοποιούν νέα δορυφορικά δεδομένα
Πυρκαγιά στον Αμαζόνιο
Η Πολωνία καλεί το ΝΑΤΟ να προετοιμαστεί για τα χειρότερα απέναντι στη Ρωσία – «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»
Ο Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να ενισχύσει την άμυνά της μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδόθηκαν στη Μόσχα
Ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι 1
Newsit logo
Newsit logo