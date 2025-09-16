Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις για να «αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα»

Μετά την Ουάσιγκτον, σειρά έχει το Μέμφις, στον αμερικανικό Νότο, να δεχθεί την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς. Τη Δευτέρα (16.09.2025), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην πόλη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της εκστρατείας «νόμου και τάξης» του Ντόναλντ Τραμπ, που στοχεύει μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ οι οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως το Μέμφις, τις οποίες κατηγορεί ότι μαστίζονται από εγκληματικότητα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επιχείρηση θα είναι «ακριβές αντίγραφο» εκείνης που πραγματοποιείται ήδη στην Ουάσιγκτον, παρά τις σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, που τον κατηγορεί για στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας. Πέρα από την Εθνοφρουρά, θα συμμετάσχουν επίσης το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλες υπηρεσίες.

Μια στρατηγική που προκαλεί αντιδράσεις

Ο Τραμπ δικαιολόγησε την απόφαση επικαλούμενος την «ενδημική εγκληματικότητα» που, όπως υποστηρίζει, πλήττει το Μέμφις, μια πόλη με κατά πλειοψηφία αφροαμερικανικό πληθυσμό και δήμαρχο τον Δημοκρατικό Πολ Γιανγκ. Υπαινίχθηκε μάλιστα ότι σύντομα μια παρόμοια επιχείρηση θα μπορούσε να στοχεύσει το Σικάγο, άλλο προπύργιο των Δημοκρατικών που βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ και εβδομάδες.

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι προηγούμενες αναπτύξεις στην Ουάσιγκτον και στο Λος Άντζελες συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την οποία συνεχίζει να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στους μετανάστες. Στο Τενεσί, όπου το Μέμφις διοικείται από Δημοκρατικό δήμαρχο αλλά η Πολιτεία από Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη, η εφαρμογή του αμφιλεγόμενου αυτού διατάγματος αναμένεται να είναι ευκολότερη.