Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο 2026 – Τον Ιούλιο η επίσκεψη Πιτ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο

Δεν αποκλείεται ο αμερικανός πρόεδρος να ταξιδέψει στην Αθήνα τον Ιούλιο, μαζί με τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
Ντόναλντ Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό γεγονός για το 2026, με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας.

Πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μέσα στο 2026 και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στις αρχές Ιουλίου.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε αναφορά και στον Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο παρουσίασε ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των επόμενων διπλωματικών και αμυντικών κινήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι οι δύο επισκέψεις ενδέχεται να συνδυαστούν, με κοινή μετάβαση των Τραμπ και Χέγκσεθ προς την Τουρκία.

Στο ίδιο ταξίδι προβλέπεται να συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα ακολουθήσει η παρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η συγκυρία αυτή αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και τη σημασία της Ελλάδας ως σταθερού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μπορεί να μην είναι στο πλαίσιο μίας επίσημης επίσκεψης των τριών ισχυρών ανδρών των ΗΠΑ, όμως το πέρασμά του από τη χώρα δηλώνει πολλά.

Η πιθανή κοινή παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα ενισχύει το διπλωματικό βάρος της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας την ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα.

