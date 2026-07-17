Κόσμος

Το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στα Στενά του Ορμούζ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα
Στενά του Ορμούζ
REUTERS/Mohammed Aty/File Photo
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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης, όταν επιχείρησε να περάσει σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ αγνοώντας τις εντολές τους.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, το Tasnim αναφέρει πως το πλοίο «επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα.

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