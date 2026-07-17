Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ – Απέρριψε την πρόσκληση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα παραστεί στον τελικό του Μουντιάλ, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η αναμέτρηση, που θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’, όχι όμως η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

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Παρά την πρόσκληση που έλαβε, η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ, χάνοντας έτσι και την ευκαιρία για μια ανεπίσημη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πρόεδρος έλαβε πρόσκληση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προγράμματός της δεν θα μπορέσει να παραστεί», δήλωσε στο Politico η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Απών από τον μεγάλο τελικό αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος προτιμά να παρακολουθεί τους αγώνες της εθνικής ομάδας από το σπίτι του, για γούρι.

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Λίγες ημέρες πριν από τον ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δημοσίευσε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα, γράφοντας: «Όποιος κι αν κερδίσει απόψε, μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα θα βρεθεί στον τελικό!».

Τελικά, η Ισπανία επικράτησε με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της.Το προηγούμενο διάστημα η πρόεδρος της Κομισιόν πραγματοποίησε σειρά διεθνών επαφών.

Αρχικά επισκέφθηκε το Κίεβο, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Παρίσι για τις εκδηλώσεις της Ημέρας της Βαστίλης.

Τη Δευτέρα αναμένεται να επιστρέψει στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, με βασικό θέμα συζήτησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει το Politico, η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία κατέκτησαν τέσσερα διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα από το 2006 έως το 2018, προτού η Αργεντινή αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς στους οποίους η Ευρώπη διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.