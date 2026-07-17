Ντόναλντ Τραμπ: Σχέδιο για συνδρομή έως 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social

Η εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει έως και 100.000 δολάρια τον μήνα σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία που θα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες των αγορών, καθώς οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social φαίνεται να έχουν άμεση επιρροή στις αγορές.

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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Trump Media & Technology Group (TMTG), στην οποία ανήκει το Truth Social, εξετάζει τρόπους να αξιοποιήσει εμπορικά τις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, το Reuters σημειώνει ότι δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το θέμα.

Την Πέμπτη, η TMTG παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία που δίνει πρόσβαση σε δεδομένα της πλατφόρμας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και άλλους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, το Truth API προσφέρει «την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση» στις αναρτήσεις των δέκα λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social, πριν αυτές εμφανιστούν στους υπόλοιπους χρήστες μέσω των συνηθισμένων ειδοποιήσεων.

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποδειχθεί πολλές φορές ικανές να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ανάρτησή του στις 9 Απριλίου 2025 για την αναστολή πολλών νέων δασμών για 90 ημέρες, η οποία οδήγησε σε ισχυρή άνοδο τη Wall Street.

Αντίστοιχες ανακοινώσεις για εμπορικούς δασμούς και τις σχέσεις με την Κίνα έχουν επίσης προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, η μετοχή της Trump Media & Technology Group περιόρισε τις αρχικές της απώλειες και διαπραγματευόταν με πτώση περίπου 0,4%. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή έχει χάσει περίπου το 27% της αξίας της.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές καταθέσεις, το Donald J. Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ, κατέχει περίπου το 41% της μητρικής εταιρείας του Truth Social.