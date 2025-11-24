Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο – «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή»

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και από τις δύο πλευρές όσον αφορά τις συμφωνίες μας» συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (24/11/2025) ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία «ήταν συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συνάντησής μας στη Νότια Κορέα, πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και από τις δύο πλευρές όσον αφορά τις συμφωνίες μας. Τώρα μπορούμε να εστιάσουμε στη συνολική εικόνα».

«Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος Σι με κάλεσε να επισκεφθώ το Πεκίνο τον Απρίλιο, την οποία δέχτηκα, και ανταπέδωσα ότι θα είναι προσκεκλημένος μου για μια επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος. Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά, κάτι που ανυπομονώ να κάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Τραμπ.

