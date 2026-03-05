Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες

Οι πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν είναι γεγονός και διαψεύδουν την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ πως η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα έχει περιορισμένες απώλειες και μικρό οικονομικό αντίκτυπο.

Στον στρατιωτικό τομέα έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις εχθροπραξίες με το Ιράν, ενώ οι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Περσικό Κόλπο δέχονται επιθέσεις με τις μάχες πάντως να είναι υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Την ίδια ώρα σύμφωνα και με τους NYT οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές καθώς το χρηματιστήριο παρουσιάζει έντονη αστάθεια, οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου αυξάνονται, ενώ ο αμερικανικός στρατός φέρεται να δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τις επιχειρήσεις.

Δείτε όλα όσα έχουν γίνει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που φλέγεται μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Χαρακτηριστικό είναι πως οι πρώτες 100 ώρες της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Λιγότερο από 200 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό αυτό ποσό είναι λειτουργικά έξοδα που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου.

Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 3,54 δισεκατομμύρια δολάρια του εκτιμώμενου κόστους «πιθανότατα θα απαιτήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας (DoD), είτε μέσω συμπληρωματικής πίστωσης είτε μέσω άλλου νομοσχεδίου συμφιλίωσης», ανέφεραν οι αναλυτές του CSIS.

Εκτός από τα έξοδα λειτουργίας και υποστήριξης, οι κύριες δαπάνες προβλέπεται να αφορούν την αντικατάσταση πυρομαχικών — ιδιαίτερα σημαντική δεδομένων των ανησυχιών για τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους — και τις απώλειες εξοπλισμού, όπως τα τρία F-15 που καταρρίφθηκαν σε ένα περιστατικό φιλικού πυρός στο Κουβέιτ.

Στο μέλλον, σύμφωνα με την έκθεση το κόστος θα μπορούσε να ποικίλει ανάλογα με την «μετάβαση των αμερικανικών δυνάμεων σε λιγότερο δαπανηρά πυρομαχικά», καθώς και με την «ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των αντιποίνων του Ιράν».

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση με το Ιράν. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τον Χέγκσεθ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν για όσο διάστημα ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο.

«Μπορείτε να πείτε τέσσερις εβδομάδες, αλλά μπορεί να είναι έξι, μπορεί να είναι οκτώ, μπορεί να είναι τρεις», είπε ο Χέγκσεθ.

Το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στο Ιράν

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο ιρανικό έδαφος, η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

«Επιταχύνουμε, δεν επιβραδύνουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι περισσότερα βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη αναπτύσσονται στην περιοχή.

Πριν από την επίθεση στο Ιράν, ο Τραμπ είχε ενισχύσει την εικόνα του μέσα από μια σειρά γρήγορων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε ταχεία επιχείρηση, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στόχευσαν τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και έπληξαν στόχους στο Ιράκ, τη Νιγηρία και τη Σομαλία στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν γρήγορα και, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, με περιορισμένο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και πόρους.

Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να εξελιχθεί διαφορετικά, ιδιαίτερα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν βαθύτερα σε μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος.

Η άλλη άποψη για τα κέρδη από την επιχείρηση

Από την άλλη πλευρά, ο Έλιοτ Άμπραμς, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations, εκτιμά ότι η αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Όπως υποστηρίζει, ακόμη κι αν τμήματα του καθεστώτος παραμείνουν στην εξουσία, η χώρα θα μπορούσε να χάσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, τις βαλλιστικές δυνατότητες και μεγάλο μέρος της επιρροής της στην περιοχή.

Οι αναλυτές ανησυχούν

Ωστόσο, άλλοι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια αποσταθεροποίηση του Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη Μέση Ανατολή.

Ο Χόφμαν επισημαίνει ότι ένα πιθανό σενάριο εξοπλισμού εθνοτικών ομάδων και κατακερματισμού της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων μεγάλης κλίμακας, με σημαντικές ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

«Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να δούμε μαζικές προσφυγικές ροές και την επανεμφάνιση οργανώσεων όπως το ISIS», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι τέτοιες συνθήκες χάους δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση εξτρεμιστικών ομάδων.

«Είναι σαν να ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας», κατέληξε.