Ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τους Ευρωπαίους λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση στο Nταβός – «Θα με περιμένουν με χαρά»

Τον δρόμο για το Ντάβος πήρε σήμερα (21.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει του κρίσιμου συνεδρίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σπείρει τον πανικό για τα επικίνδυνα σχέδια του για τη Γροιλανδία, χλεύασε ξανά τους Ευρωπαίους, μιλώντας με καυστικό τρόπο για τον Κιρ Στάρμερ και τον Εμανουέλ Μακρόν και λέγοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον περιμένουν με χαρά.

Μία ημέρα πριν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε παραπάνω στοιχεία από τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. «Θα μάθετε», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ώστε να γίνει η προσάρτηση του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με περιμένουν με χαρά», είπε για τους Ευρωπαίους οι οποίοι εξετάζουν τις επιλογές τους για τα σχέδια και τις απειλές του Ντόναλτ Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία αλλά και τους extra δασμούς που θέλει να επιβάλλει σε χώρες που στέκονται απέναντι στην επικίνδυνη και κατακριτέα προσάρτηση.

Λίγο πριν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα το Air Force One που τον μετέφερε στο Νταβός με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη βάση Άντριους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social λέγοντας πως θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα εκπροσωπηθούν από τον ίδιο και μάλιστα με άψογο τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του, η πρώτη του σε αυτό το φόρουμ μετά από 6 χρόνια, είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 τοπική ώρα, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει αρκετές διμερείς συναντήσεις για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτά, είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έναντι Ρωσίας και Κίνας, καθώς το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες στρατηγικές δυνατότητες. Απειλώντας με δασμούς έως 25% σε 8ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν τη Δανία, προκάλεσε δηλώσεις σκληρής κριτικής από Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις απειλές για δασμούς ως «απαράδεκτες» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να υποτάξουν την Ευρώπη, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η στάση του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ σε «κατηφορική πορεία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας χθες για τις 365 ημέρες που συμπληρώθηκαν από τη δεύτερη φορά που ανέλαβε στην προεδρία των ΗΠΑ, δήλωσε πως Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν το παίζουν σκληροί, μόνο όμως όταν εκείνος δεν είναι παρών. Εκτίμησε δε πως ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν θα μένει για πολύ σε αυτή τη θέση.