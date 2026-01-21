Ντόναλντ Τραμπ: «Θα δείτε πόσο μακριά θα πάω για τη Γροιλανδία – Στάρμερ και Μακρόν σκληροί, μόνο όταν είμαι απών»

365 + 1 ημέρα, σήμερα (21.01.2026), για τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος αποθέωσε τον εαυτό του για τα όσα έχει προσφέρει σε όλο τον πλανήτη. Δήλωσε πως ο Θεός είναι περήφανος για το έργο του, παραπονέθηκε για ακόμη μία φορά για τον χαμένο Νόμπελ Ειρήνης και έστειλε σαφή μηνύματα για τη Γροιλανδία.

Στο απίστευτο παραλήρημα που διήρκησε 1 ώρα και 45 λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην ακρίβεια λέγοντας πως έχει μειωθεί σημαντικά. Από τον απίστευτο μονόλογό του δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι Hells Angels, τα μέλη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο, λέγοντας πως του αρέσουν γιατί τον στήριξαν παρά το γεγονός πως το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει ως εγκληματική οργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Κιρ Στάρμερ και τον Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι έχουν πρόβλημα με το μεταναστευτικό και την ενέργεια και ότι είναι… σκληροί, όταν εκείνος δεν είναι παρών. Μάλιστα, για τον πρόεδρο της Γαλλίας είπε ότι δεν προβλέπει να μένει για πολύ σε αυτή τη θέση.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την Γροιλανδία, απάντησε: «Θα δείτε».

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν είναι διατεθειμένος να διαλύσει το ΝΑΤΟ ώστε να γίνει η προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς. Αλλά τη χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια και ακόμη και για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε.

Εκτίμησε ακόμη ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία θα «εξελιχθεί αρκετά καλά».

Σε ερώτημα για τους extra δασμούς που απείλησε πως θα επιβάλει σε χώρες της Ευρώπης, αν δεν υποστηρίξουν το σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, απάντησε: «Έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία. Όπως γνωρίζετε, απόψε φεύγω για το Νταβός και έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν αρκετά καλά».

«Έχω κάνει περισσότερα απ΄ τον καθένα για το ΝΑΤΟ»

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από κάθε άλλο άνθρωπο, νεκρό ή ζωντανό. Αγωνιώ γιατί ξοδεύουμε πολλά λεφτά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τρέξουμε για τη σωτηρία του αλλά αναρωτιέμαι αν θα έρθουν εκείνοι για τη δική μας» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

«Έχουμε την πιο hot χώρα του κόσμου» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. «Η γυναίκα μου σε όλη μου τη ζωή με κριτικάρει για τα οικονομικά μου αλλά τώρα με αγαπάει περισσότερο» τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Δείτε όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ:

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 3 αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «πολύ σύντομα» η κυβέρνησή του θα βάλει στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ δια ξηράς.

Υπογράμμισε μάλιστα πως οι αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ, έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ναρκωτικών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Τέλος, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, ότι δεν είχε άπειρο χρόνο για ερωτήσεις, γιατί «έχω μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συμπαθώ, συμπαθώ πολύ»…

«Η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά»

Δεν υπήρξε κάποια πολύκροτη ανακοίνωση του 79χρονου ρεπουμπλικάνου, που τον τελευταίο χρόνο επιβάλλει τη θέλησή του στις ΗΠΑ και προκαλεί αναταράξεις σε όλο τον κόσμο χωρίς να συναντά αληθινή αντίσταση είτε από ξένες χώρες, είτε από πολιτικούς του αντιπάλους, ή από το περιβάλλον του, όπως συνέβαινε στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

«Η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος. «Δεν μου αρέσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», και «πρέπει να περάσει το μήνυμα», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων κατήγγειλε πως τα ΜΜΕ δεν προβάλλουν αρκετά τα επιτεύγματά του στην οικονομία. Διαβεβαίωσε πως ο οικονομικός απολογισμό είναι πολύ θετικός, ιδίως όσον αφορά το κόστος ζωής. Αυτό ακριβώς, κατά δημοσκοπήσεις, είναι η κυριότερη ανησυχία των αμερικανών ψηφοφόρων.

«Τις έχουμε μειώσει σημαντικά», τόνισε αναφερόμενος στις τιμές, προσθέτοντας πως «δεν καταλαβαίνω (…) Ίσως αυτοί στους οποίους έχω αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις μας να μην είναι πολύ καλοί, πάντως δεν περνάμε το μήνυμα».

Καθισμένη πλάι του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έμοιαζε σαν από μάρμαρο.

«Ξεκάθαρα δεν ζει την πραγματικότητα», σχολίασε σαρκαστικά μέσω X η Κάθριν Κλαρκ, υπεύθυνη για την κομματική πειθαρχία («whip») της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραθέτοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με μελέτη που διαπίστωση πως είναι οι Αμερικανοί αυτοί που επωμίζονται το κόστος των βαρύτερων τελωνειακών δασμών του ρεπουμπλικάνου.

«Ο Τραμπ θέλει να κυβερνά σαν βασιλιάς» και «όσο προχωρά, γίνεται ολοένα πιο παλαβός και αντιδημοφιλής», έκρινε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σχολιάζοντας την ομιλία και την επέτειο ενός χρόνου από την ορκωμοσία του ρεπουμπλικάνου.

Η αντιπολίτευση τρέφει ελπίδες πως θα ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είναι μειοψηφία σήμερα, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, βασιζόμενη στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών, που είναι ολοένα πιο εμφανής στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των YouGov/CBS News, το 74% των Αμερικανών κρίνει πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει «αρκετά» για να μειωθούν οι τιμές, ενώ το 53% θεωρεί πως αφιερώνει «υπερβολικά» πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική.

To Νόμπελ Ειρήνης και οι Hells Angels

Επανερχόμενος σε άλλο θέμα για το οποίο εκφράζει συχνά τον εκνευρισμό του, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παραπονέθηκε για το ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι «η Νορβηγία ελέγχει» την επιλογή των υποψηφίων, κάτι όμως που κάνει ανεξάρτητη επιτροπή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την ομιλία του επιδεικνύοντας φωτογραφίες των «ανισόρροπων δολοφόνων» που συνελήφθησαν κατ’ αυτόν από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) κι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, ιδίως στη Μινεσότα, θέατρο διαδηλώσεων εναντίον της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησής του όσον αφορά τη μετανάστευση.

Σε ερώτηση σχετικά με τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της Αμερικανίδας που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικού της ICE, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ήταν «φρικτό» γεγονός.

«Ο πατέρας της ήταν -ελπίζω ότι είναι ακόμη, αλλά δεν το ξέρω- μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος, όπως κάνει συχνά, στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.

Πηδώντας από το ένα ζήτημα στο άλλο, επαναλαμβανόμενος συχνά, πάντως χωρίς να δείξει την ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν των προεκλογικών ομιλιών του, ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ καυχήθηκε ακόμη πως έχει στο τσεπάκι την υποστήριξη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο.

«Μου αρέσουν οι Hells Angels. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», πέταξε, αναφερόμενος στην ομάδα δικυκλιστών που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».