Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως οι Χούθι συνέλαβαν 11 εργαζόμενους στα γραφεία του στην Υεμένη

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως τουλάχιστον έντεκα εργαζόμενοι του συνελήφθησαν από τους αντάρτες Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά και τη Χοντέιντα στην Υεμένη.

«Τουλάχιστον 11 μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών έχουν συλληφθεί από τους Χούθι», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα καταδίκασε «το νέο κύμα αυθαίρετων συλλήψεων μελών του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που έγιναν σήμερα στη Σαναά και τη Χοντέιντα από την Ανσάρ Αλλάχ (η επίσημη ονομασία των Χούθι), καθώς και τη διάρρηξη στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και την κατάσχεση περιουσίας του ΟΗΕ».

Νωρίτερα σήμερα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός εργαζομένου του από τους αντάρτες Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, επικαλούμενο φόβους και για άλλα μέλη του προσωπικού του οργανισμού σε άλλα μέρη της χώρας.

Τα γραφεία του WFP στη Σαναά «δέχθηκαν έφοδο από τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνέλαβαν ένα μέλος του προσωπικού, με αναφορές για περαιτέρω συλλήψεις (προσωπικού του WFP) σε άλλες περιοχές», ανέφερε το WFP σε ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Σαναά την Πέμπτη που σκότωσε τον πρωθυπουργό Χούθι, μια πηγή ασφαλείας της Υεμένης είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επτά εργαζόμενοι του WFP και τρεις εργαζόμενοι της UNICEF συνελήφθησαν σήμερα μετά από έφοδο στα γραφεία τους.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) είχε αναφέρει πως αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στην Σαναά και συνέλαβαν εργαζόμενους.

Ένοπλοι που συνδέονται με τους Χούθι εισέβαλαν σε γραφεία του WFP και της UNICEF στην πόλη, είπε στο dpa μια πηγή που πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Οι ένοπλοι συνέλαβαν επτά εργαζόμενους του WFP και τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για την UNICEF και τους μετέφεραν σε μια άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την πηγή.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου ότι οκτώ από τους εργαζομένου του στην Υεμένη είχαν συλληφθεί από τους Χούθι, οι οποίοι κρατούν ήδη δεκάδες εργαζόμενους του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων από τον Ιούνιο του 2024.

Τον Ιούνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απαίτησε «την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους» και εξέφρασε τη λύπη του για την «οδυνηρή τραγωδία» του θανάτου ενός υπαλλήλου του WFP κατά τη διάρκεια της κράτησής του νωρίτερα φέτος.

Οι Χούθι δικαιολόγησαν τις συλλήψεις του Ιουνίου μιλώντας για ένα «αμερικανικο-ισραηλινό δίκτυο κατασκοπείας» που λειτουργούσε υπό την κάλυψη ανθρωπιστικών οργανώσεων, κατηγορίες που απορρίπτονται κατηγορηματικά από τον ΟΗΕ.

Δέκα χρόνια εμφυλίου πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι συλλήψεις αυτές πέρυσι οδήγησαν τον ΟΗΕ να περιορίσει τις αναπτύξεις προσωπικού και να αναστείλει δραστηριότητές του σε ορισμένες περιοχές της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου.