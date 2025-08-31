Υεμένη: Ο αρχηγός των Χούθι απειλεί με νέες επιθέσεις το Ισραήλ – Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ από τον αρχηγό των Χούθι της Υεμένης, μετά τον θάνατο του Αχμέντ αλ-Ραχάουι λίγες ώρες μετά από βίντεο που οι αντάρτες ορκίζονται εκδήκηση.

Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα Κυριακή 31.01.2025 να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου, σε ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη στη Σαναά, του πρωθυπουργού των ανταρτών, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

«Η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δήλωσε ο Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι, σε μια ομιλία στο δίκτυο των ανταρτών, Al-Massirah, όπου διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα δεν θα αναγκάσουν το κίνημά του να «λυγίσει».

Έφοδος των Χούθι σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών – Απήγαγαν εργαζόμενους

Αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και συνέλαβαν εργαζόμενους, σύμφωνα με πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ένοπλοι που συνδέονται με τους Χούθι εισέβαλαν σε γραφεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, είπε πηγή που πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Οι ένοπλοι συνέλαβαν επτά εργαζόμενους του WFP και τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για την UNICEF και τους μετέφεραν σε μια άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την πηγή.

Το κίνητρο της απαγωγής δεν έχει διευκρινιστεί ενώ προς ώρας δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ούτε από τους Χούθι ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά το παρελθόν οι Χούθι είχαν απαγάγει εργαζόμενους στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τους ότι ήταν κατάσκοποι των ΗΠΑ. Είκοσι τρεις εργαζόμενοι αρωγής εξακολουθούν και κρατούνται από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες από του ΟΗΕ.