Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

Υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου
REUTERS/Mahmoud Issa

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ.

Παράλληλα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση» στην περιοχή μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο την εξόντωση ηγετών της Χαμάς.

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

