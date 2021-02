Ο οίκος Gucci στηρίζει τις γυναίκες σε δράσεις του ΟΗΕ

Ο οίκος Gucci και ο όμιλος Kering στον οποίο ανήκει, συμμετέχουν στους Συνασπισμούς Δράσης της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women). Εκτός από τον πολυτελή οίκο μόδας, στο επερχόμενο φόρουμ για την Iσότητα των Γενεών συμμετέχουν η Microsoft και η Paypal, καθώς και οργανισμοί νεολαίας απ’ όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο, η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες συνεργάζεται με διάφορους ηγέτες του ιδιωτικού τομέα για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο. Σε πολλούς κλάδους, οι περισσότερες από τις απώλειες θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την πανδημία έχουν επηρεάσει τις γυναίκες. Εν μέσω αυτής της παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης, ο ΟΗΕ καλεί τους εταίρους του από διάφορους τομείς να αντιμετωπίσουν την ανισότητα.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Μονάδας, Φουμζίλ Μλάμπο-Νγκούκα μίλησε για τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα του φόρουμ κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του 2021 αυτήν την εβδομάδα. «H COVID-19 έχει επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες σε όλες τις πτυχές της ζωής για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις κοινότητές τους. Ο αντίκτυπος της έλλειψης εκπαίδευσης για τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, είναι πιθανό να έχει μόνιμες επιπτώσεις για μεγάλο αριθμό» σημείωσε.

«Αυτή η ευρεία συμμετοχή εταίρων στους Συνασπισμούς Δράσης φέρνει νέα δύναμη και ενέργεια. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφορετικών ηλικιών και τομέων, αυτές είναι δυνάμεις που μπορούν να σπάσουν τους παλιούς περιορισμούς, κατά των οποίων οι γυναίκες αγωνίστηκαν για πάρα πολύ καιρό» εξήγησε η Φουμζίλ Μλάμπο-Νγκούκα.

Τα θέματα στα οποία θα αναληφθεί δράση είναι φεμινιστικά κινήματα και ηγεσία (στα οποία ο Gucci ηγείται στον ιδιωτικό τομέα) και η βία με βάση το φύλο, στην οποία εστιάζει ο Kering. Σε κάθε τομέα θα ανακοινωθούν «σχεδιαγράμματα» για δράσεις που θα έχουν απτό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων εντός του χρονικού πλαισίου 2021 έως 2026.

Το 2013, ο Gucci ξεκίνησε την πρωτοβουλία Chime for Change για να υποστηρίξει και να προωθήσει την ισότητα των φύλων. Μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει πάνω από 17,5 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει εκατοντάδες προγράμματα που υλοποιούνται υπό την καθοδήγηση γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Κάθε άνθρωπος γεννιέται ίσος. Όλοι έχουμε τη δύναμη να χρησιμοποιήσουμε τις φωνές μας για να υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε» δήλωσε ο διευθυντής δημιουργικού του Gucci, Αλεσάντρο Μικέλε αναφερόμενος στο πρότζεκτ του οίκου το 2019. «Όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί, γενιές και κοινότητες, έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε πραγματική αλλαγή. Το θάρρος αυτής της γενιάς να εκφράζεται μου δίνει την ελπίδα ότι είναι δυνατό ένα μέλλον ελευθερίας και ισότητας» είπε.

@Gucci & #CHIMEFORCHANGE are proud to be a global leader of the #GenerationEquality Action Coalition on Feminist Movements & Leadership. Together with @UN_Women & partners, we will work to make gender equality a reality. More info: https://t.co/DLBRpvNXlt pic.twitter.com/0EMWCdVi70