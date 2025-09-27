Ο Ορμπάν ακολουθεί τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

Στα «χνάρια» του Ντόναλντ Τραμπ, οδεύει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος χαρακτήρισε το αριστερό κίνημα «Antifa» ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δημοσίευσε την Παρασκευή 26.09.2025, μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες», που ανάμεσα σε αυτούς ο Βίκτορ Ορμπάν, έβαλε και τους «Antifa».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπάν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του, Τραμπ.

Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστα αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υπέγραψε τη Δευτέρα 22.09.2025 εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, ακριβώς την επομένη ημέρα από την επιμνημόσυνη τελετή στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει τους Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.