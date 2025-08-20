Κόσμος

Ο Πάπας Λέων ζήτησε από τους πιστούς νηστεία και προσευχή για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Ο ποντίφηκας θα μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία
Πάπας Λέων
REUTERS / Ciro De Luca

Αισιόδοξος για το θέμα της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος ζήτησε από τους πιστούς να προσευχηθούν για όσους υποφέρουν από τους πολέμους.

Ο Πάπας Λέων μίλησε σε δημοσιογράφους ενώ βρίσκεται στη θερινή του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο. «Υπάρχει ελπίδα, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά» είπε για το θέμα της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι μιλάει συνεχώς με ορισμένους από τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική αυτή φάση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Λέο Μπούρκε, «πρόκειται να υπάρξει διάλογος του Τραμπ με τον πάπα Λέοντα, με στόχο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία».

Παράλληλα, ο ποντίφικας ζήτησε από τους καθολικούς πιστούς «να συμπεριλάβουν στις προσευχές τους την ικεσία για μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία».

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε, επίσης, έκκληση προς τους πιστούς να νηστέψουν και να προσευχηθούν μεθαύριο, Παρασκευή, «ικετεύοντας τον Κύριο να δωρίσει αλήθεια και δικαιοσύνη και να σκουπίσει τα δάκρυα όσων υποφέρουν εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό της Ιαπωνίας - Εντυπωσιακά βίντεο με την νύχτα να γίνεται μέρα
Μια εντυπωσιακότατη πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, μαγεύοντας κατοίκους και ερασιτέχνες αστρονόμους – Ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο
Μια πύρινη σφαίρα διασχίζει τον ουρανό, όπως φαίνεται από το Κουμαμότο, Ιαπωνία
«Οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν με τα νερά του Τραμπ μέχρι να καταλάβει ότι ο Πούτιν μπλοφάρει και να τον πιέσει» – Ανάλυση του Politico
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το «σχέδιο» των Ευρωπαίων ηγετών είναι να υποστηρίξουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα 19
Newsit logo
Newsit logo