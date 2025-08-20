Ο Πάπας Λέων ζήτησε από τους πιστούς νηστεία και προσευχή για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Αισιόδοξος για το θέμα της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος ζήτησε από τους πιστούς να προσευχηθούν για όσους υποφέρουν από τους πολέμους.

Ο Πάπας Λέων μίλησε σε δημοσιογράφους ενώ βρίσκεται στη θερινή του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο. «Υπάρχει ελπίδα, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά» είπε για το θέμα της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι μιλάει συνεχώς με ορισμένους από τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική αυτή φάση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Λέο Μπούρκε, «πρόκειται να υπάρξει διάλογος του Τραμπ με τον πάπα Λέοντα, με στόχο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία».

Παράλληλα, ο ποντίφικας ζήτησε από τους καθολικούς πιστούς «να συμπεριλάβουν στις προσευχές τους την ικεσία για μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία».

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε, επίσης, έκκληση προς τους πιστούς να νηστέψουν και να προσευχηθούν μεθαύριο, Παρασκευή, «ικετεύοντας τον Κύριο να δωρίσει αλήθεια και δικαιοσύνη και να σκουπίσει τα δάκρυα όσων υποφέρουν εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων».