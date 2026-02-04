Κόσμος

Ο πατέρας του Τζον Λε Καρέ ενέπνευσε τον «κακό» στο «The Night Manager» αποκαλύπτει ο γιος του διάσημου συγγραφέα

«Ο παππούς μου ήταν ένας αρκετά απαίσιος άνθρωπος - ήταν απατεώνας, μπαινόβγαινε στη φυλακή» ανέφερε
Ο συγγραφέας των best-seller μυθιστορημάτων κατασκοπίας, John Le Carre
Ο μετρ των best-seller μυθιστορημάτων κατασκοπίας, John Le Carre / EPA AFP / Φωτογραφία Jean Pierre Muller

Πηγή έμπνευσης για τον «κακό» στο «The Night Manager» ήταν ο πατέρας του Τζον Λε Καρέ, σύμφωνα με τον γιο του κορυφαίου συγγραφέα μυθιστορημάτων με θέμα την κατασκοπεία

Ο γιος του συγγραφέα του «The Night Manager» δήλωσε την Τετάρτη (04.02.2026) ότι για τον κακό χαρακτήρα της μεταφοράς του μυθιστορήματος σε σειρά, πηγή έμπνευσης υπήρξε ο δικός του «κακός» παππούς και πατέρας του Τζον Λε Καρέ, του μετρ των ιστοριών γύρω από την κατασκοπεία.

Ο Σάιμον Κόρνγουελ, εκτελεστικός παραγωγός της δημοφιλούς σειράς κατασκοπείας, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC ότι ο αείμνηστος πατέρας του, Τζον Λε Καρέ «δεν μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από τον χαρακτήρα του πατέρα του» όταν έγραφε για τον κακό του βιβλίου, Ρόπερ.

Η δεύτερη σεζόν του θρίλερ του BBC έφτασε στο δραματικό της φινάλε την 1η Φεβρουαρίου, με τον Κόρνγουελ να αποκαλύπτει ότι τρίτη σεζόν βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έλαβε χώρα στην Κολομβία και την Ισπανία, οι θεατές εξεπλάγησαν βλέποντας ένα όμορφο σημείο στη χερσόνησο Γκόουερ της Ουαλίας σε ένα από τα επεισόδια.

Ο Κόρνγουελ δήλωσε στο BBC Radio Wales Breakfast ότι ο έμπορος όπλων Ρόπερ, τον οποίο υποδύεται ο Χιού Λόρι στην τηλεοπτική μεταφορά, βασιζόταν στην πραγματικότητα στον επιχειρηματία Ρόνι Κόρνγουελ.

«Ο παππούς μου ήταν ένας αρκετά απαίσιος άνθρωπος – ήταν απατεώνας, μπαινόβγαινε στη φυλακή», ανέφερε.

«Νομίζω ότι χρεοκόπησε 13 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ήθελε να γίνει ένας μεγάλος επιχειρηματίας, ένας επιχειρηματίας, αλλά είχε μια κακιά χροιά μέσα του», συμπλήρωσε.

Ο Βρετανός συγγραφέας και πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας, Τζον Λε Καρέ κυκλοφόρησε το βιβλίο το 1993.

