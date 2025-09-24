Κόσμος

Ο Πεσκόφ απαντά στον Τραμπ: Η Ρωσία δεν είναι χάρτινη τίγρης αλλά αρκούδα

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους» σημείωσε ο Πεσκόφ
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder / File Photo

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρης, είναι αρκούδα. Η Ρωσία πάντα εκπροσωπούνταν από αρκούδα και δεν υπάρχουν χάρτινες αρκούδες» σημείωσε ο Ντμίτρι Πέσκοφ απαντώντας στις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρης. 

«Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα έπρεπε να είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη χθεσινή του ομιλία και πρόσθεσε πως η Ρωσία «φαίνεται σαν χάρτινη τίγρης».

Η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα», δηλώνει το Κρεμλίνο μία ημέρα μετά την νέα αιφνίδια μεταστροφή του αμερικανού προέδρου που επιτέθηκε στην Ρωσία και υποστήριξε την Ουκρανία.

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (…). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο RBC, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Απαντώντας δε στον Τραμπ που αποκάλεσε την Ρωσία «χάρτινη τίγρη», έδωσε την διαβεβαίωση ότι η χώρα του είναι «σταθερή». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 με την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (…) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξ αρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Άρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

