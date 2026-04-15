Ο Πέτερ Μαγιάρ αναστέλλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ
O Πέτερ Μαγιάρ
O Πέτερ Μαγιάρ REUTERS/Marton Monus

Τα αλλάζει όλα ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας πράξη τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. 

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία, θα υιοθετήσει νέο νόμο για τα ΜΜΕ, θα ιδρύσει νέα αρχή για τα μέσα και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου, αφού το υπουργικό του συμβούλιο αναλάβει την εξουσία.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth.

Το κόμμα του Μαγιάρ Tisza (Σεβασμός και Ελευθερία) πέτυχε συντριπτική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12.04.2026) στην Ουγγαρία, τερματίζοντας την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο νεοεκλεγείς Μαγιάρ πρόσθεσε σήμερα (15.04.2026) ότι θα χρειαστεί να μιλήσει με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας MOL και ότι το πιο σημαντικό καθήκον για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προμηθειών καυσίμων.

Κόσμος
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
106
70
68
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκληρή «επίθεση» Ρωσίδας influencer με 13 εκατ. ακόλουθους εναντίον του Πούτιν – «Ο κόσμος σε φοβάται, αλλά θα κουραστούν να ζουν έτσι»
Η Μπόνια, η οποία απέκτησε δημοσιότητα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι σόου, δημοσίευσε ένα βίντεο 18 λεπτών αναφερόμενη στον Πούτιν προειδοποιώντας τον ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να «ξεσπάσουν»
πούτιν
Οι Ιρανοί σκάβουν στα υπόγεια τούνελ για να βρουν εκτοξευτές πυραύλων που είχαν κρύψει, σύμφωνα με το CNN
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να χρησιμοποιεί βαρύ εξοπλισμό για να ανασύρει εκτοξευτές πυραύλων που έχουν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας
Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτοξεύουν πύραυλο σε άσκηση
