Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στη Μεσόγειο: Για πρώτη φορά χτυπήθηκε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας νότια της Κρήτης

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη σημειώθηκε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία καθώς για πρώτη φορά εξαπολύθηκε επίθεση εκτός των δυο χωρών.

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χτύπημα έγινε ενώ το πλοίο έπλεε νότια της Κρήτης.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.



The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 19, 2025

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.