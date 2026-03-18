Ο πόλεμος στο Ιράν διαλύει τους MAGA: Ποιοι είναι απέναντι στον Τραμπ

Σαν κεραυνός εν αιθρία για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε η παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, την Τρίτη (17.03.2026), έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο Κεντ είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, που παραιτείται εκφράζοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο με το Ιράν. Μπορεί η πλειοψηφία της βάσης του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όμως μια δυνατή «αντι-παρεμβατική» πτέρυγα του κινήματος MAGA παίρνει πλέον δημόσια θέση αντίθεσης.

Στις 17 Μαρτίου 2026, ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, παραιτήθηκε με μια δριμεία επιστολή προς τον πρόεδρο Tramp, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ και ότι ο πόλεμος ξεκίνησε υπό την «πίεση» του Ισραήλ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «καλό που ο Κεντ αποχώρησε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν ήταν απειλή», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επέκρινε τον πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας για «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς» στην επιστολή παραίτησής του.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει νέους αντιπάλους κι αυτή τη φορά από το ίδιο του το στρατόπεδο MΑGA.

Οι επικριτές του προέδρου Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν προδίδει την προεκλογική υπόσχεση «Πρώτα η Αμερική» και ότι η πολιτική του θα έπρεπε να τερματίσει τους ξένους πολέμους.

Η επιστολή παραίτησης του Κεντ ακολουθεί τα βήματα ορισμένων επιφανών προσωπικοτήτων της δεξιάς που αντιτάχθηκαν χωρίς δισταγμό στον πόλεμο (και συχνά συνδύαζαν αυτή τη στάση με κριτική προς το Ισραήλ) – ανθρώπων όπως όχι μόνο ο Τάκερ Κάρλσον, αλλά και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η πρώην παρουσιάστρια του Fox Μέγκιν Κέλι και άλλοι.

Σημαντικά πρόσωπα που αντιδρούν

Τάκερ Κάρλσον

Ο συντηρητικός Αμερικανός δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον είναι από τις βασικές φωνές του MAGA κινήματος και ιδεολογικά βρίσκεται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει υποστηρίξει στις εκλογικές διαδικασίες.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τα στρατιωτικά χτυπήματα «απολύτως αηδιαστικά και άσχημα».

Μέγκιν Κέλι

Η Μέγκιν Κέλι, επίσης πρώην παρουσιάστρια του Fox News, υποστήριξε ότι οι υποστηρικτές δεν χρειάζεται να δεχτούν έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Αυτά δεν είναι MAGA», τόνισε.

Τζο Ρόγκαν

Ο podcaster που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει τον Τραμπ να προσεγγίσει ψηφοφόρους στις εκλογές του 2024, περιέγραψε τον πόλεμο ως «τρελό» και δήλωσε ότι πολλοί ψηφοφόροι αισθάνονται «προδομένοι».

H Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής από την Τζόρτζια και σύμμαχος του Τραμπ που μετατράπηκε σε επικρίτρια και αντιτίθεται στον πόλεμο με το Ιράν, kατηγόρησε τον Τραμπ ότι δίνει προτεραιότητα στο «πρώτα το Ισραήλ» και τόνισε ότι οι ψηφοφόροι δεν θέλουν άλλους ξένους πολέμους.

Προσωπικότητες όπως η Candace Owens, ο Steve Bannon, ο Matt Walsh και ο Thomas Massie έχουν επίσης αμφισβητήσει ή καταδικάσει την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης.

Τι καταλογίζουν στον Τραμπ

Αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων

Κίνδυνος για την οικονομία: αύξηση τιμών καυσίμων και πληθωρισμού

Η παραίτηση Κεντ και οι δημόσιες αντιδράσεις υπογραμμίζουν την ένταση στο εσωτερικό του κόμματος και τις σοβαρές αμφιβολίες για τη στρατηγική Τραμπ στο Ιράν.

Ενδεικτική του κλίματος είναι μία δημοσκόπηση του Quinnipiac, που δείχνει ότι το 52% των Ρεπουμπλικανών αντιτίθεται στην αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Ενδεικτικά: