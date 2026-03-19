O πόλεμος στο Ιράν «λυγίζει» τον Τραμπ: Θα κλιμακώσει ή θα ψάξει διέξοδο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χτίσει την πολιτική του εικόνα πάνω στην ισχύ και την ικανότητά του να κερδίζει. Όμως στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν τα έχει βρει κάπως… σκούρα.

Η σύγκρουση με το Ιράν, που διανύει την 20ή της μέρα, δεν εξελίσσεται όπως τη σχεδίασε και εξελίσσεται σε μια κρίση που απειλεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα – αποδυναμώνοντας τον Τραμπ πολιτικά και αυξάνοντας την ένταση τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στη διεθνή σκηνή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μην ποντάρετε ποτέ εναντίον του Τραμπ – αυτή είναι μια φράση που επιβεβαιώθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, γράφει ο Economist. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν ίσως αποδειχθεί η πιο επικίνδυνη πρόκληση της δεύτερης θητείας του.

Ο πόλεμος πλήττει τα βασικά του πλεονεκτήματα: την ικανότητά του να επιβάλλει το δικό του αφήγμα, τη χρήση πίεσης ως εργαλείο ισχύος και τον έλεγχο στο πολιτικό του στρατόπεδο, το MAGA. Και όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο αυτά αποδυναμώνονται.

Παρά τους ισχυρισμούς περί επιτυχίας, το καθεστώς στο Ιράν παραμένει όρθιο, ενώ η Τεχεράνη ανοίγει ένα δεύτερο, κρίσιμο μέτωπο: την ενέργεια. Με επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και σε περιφερειακές υποδομές, επηρεάζει τις αγορές και εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου, μετατρέποντας την οικονομία σε βασικό όπλο πίεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, ενώ στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυξάνεται η πίεση: υψηλότερες τιμές καυσίμων, απώλειες στο πεδίο και φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση. Οι πρώτες ρωγμές στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα κλιμακώσει ή θα αναζητήσει διέξοδο; Το Ιράν δείχνει αποφασισμένο να τραβήξει τη σύγκρουση στα άκρα, με όποιο κόστος.

Κι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, το μόνο σαφές εικόνα του «αήττητου» Τραμπ δοκιμάζεται. Και σε μια πολιτική που βασίζεται στην ισχύ, η φθορά μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από την ίδια τη σύγκρουση.