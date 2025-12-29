Ο Πούτιν αλλάζει τη νομοθεσία ώστε η Ρωσία να αγνοεί τις αποφάσεις των διεθνών ποινικών δικαστηρίων

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα (29/12) νομοθετικές τροπολογίες που δίνουν στην Ρωσία το δικαίωμα να αγνοεί αποφάσεις ξένων και διεθνών δικαστηρίων για ποινικές υποθέσεις.

Τα διατάγματα του Βλαντιμίρ Πούτιν έρχονται την ώρα που η Ουκρανία και η Ευρώπης θέλουν να τιμωρηθεί η Ρωσία για τις πράξεις της στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή, που γίνεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κλείσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, φαίνεται να αποτελεί απάντηση σε αρκετές πρωτοβουλίες για δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και αξιωματικών του στρατού για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα αρνείται ότι οι δυνάμεις της είναι ένοχες γι’ αυτά.



Η Ουκρανία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν τον Ιούνιο μια συμφωνία που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός ειδικού ποινικού δικαστηρίου, ενώ η Ευρώπη αυτόν τον μήνα συνέστησε την Διεθνή Επιτροπή Απαιτήσεων για την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τις ζημιές που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ( ΔΠΔ) στην Χάγη έχει εκδώσει επίσης εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και επτά άλλους Ρώσους τους οποίους κατηγορεί για παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο, το οποίο χαρακτηρίζει την κίνηση του ΔΠΔ εξοργιστική, λέει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ότι η Μόσχα ενήργησε με μοναδικό σκοπό για να απομακρύνει τα παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη για την ασφάλειά τους.

Βάσει των αλλαγών στην ρωσική νομοθεσία που υποστηρίζονται από τον Πούτιν, η Μόσχα θα έχει επίσημα το δικαίωμα βάσει της δικής της νομοθεσίας να αγνοεί τις αποφάσεις για ποινικές υποθέσεις που εκδίδουν ξένα δικαστήρια για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων χωρίς την συμμετοχή της Ρωσίας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνή νομικά όργανα των οποίων η εξουσία δεν βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των αλλαγών.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα της Μόσχας «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, ιδίως στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, διασπώντας τις άμυνες του εχθρού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής», σχολίασε ο Πούτιν ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία, συμπληρώνοντας πως η κατάληψη εδαφών σε Ντονμπάς (ανατολικά), Ζαπορίζια και Χερσώνα (νότια) συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον απολογισμό αυτό από ανεξάρτητες πηγές.