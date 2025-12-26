Ο Πούτιν εξετάζει την ανταλλαγή εδαφών με την Ουκρανία αλλά «το Ντονμπάς είναι δικό του», λέει η Kommersant

Σημαντική αποκάλυψε έκανε σήμερα (26.12.2025) δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant για τις προθέσεις και τους στόχους που έχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για το εδαφικό ζήτημα που αποτελεί «αγκάθι» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία όμως ξεκαθάρισε ότι θέλει ολόκληρο το Ντονμπάς.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου 2025.

Ο στόχος του Ρώσου προέδρου

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων στις συνομιλίες που έγιναν το περασμένο σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Η κατάσταση στο πεδίο

Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, αλλά και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάγιεφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024, δηλαδή η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.