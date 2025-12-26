Ο Πούτιν παίζει το χαρτί της πυρηνικής απειλής και στέλνει υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Λευκορωσία

Πράξη την πυρηνική απειλή είναι έτοιμος να κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν! Ο Ρώσος Πρόεδρος – σύμφωνα με το Reuters – έχει μεταφέρει στη σύμμαχο της Ρωσίας τη Λευκορωσία, υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνική ικανότητα.

Όπως ανέφερε χθες (26.11.2025) δημοσίευμα του Reuters, με εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν η Ρωσία πιθανόν να τοποθετεί νέους υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνική ικανότητα σε μία πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Μόσχας να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα δύο Αμερικανών ερευνητών που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες.

Η εκτίμηση των ερευνητών συνάδει σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μοιραστεί πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Ρώσος Πρόεδρος έχει δηλώσει σαφώς την πρόθεσή του να τοποθετήσει πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, με εκτιμώμενο βεληνεκές έως 3.400 μίλια (5.500 χλμ.), στη Λευκορωσία, αλλά η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Λευκορωσία: Η απάντησή μας στην επιθετικότητα της Δύσης

Η ανάπτυξη των πυραύλων Oreshnik θα υπογραμμίσει την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύσουν το Κίεβο με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η πρεσβεία της Λευκορωσίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε στις 24 Δεκεμβρίου ότι ο υπουργός Άμυνας, Βίκτορ Κρένιν δήλωσε ότι η ανάπτυξη των πυραύλων Oreshnik δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «την απάντησή μας» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης.

Στο «μυαλό» του Πούτιν

Ο Πούτιν σχεδιάζει να αναπτύξει το όπλο «στη Λευκορωσία για να επεκτείνει την εμβέλειά του περαιτέρω στην Ευρώπη», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, εμπειρογνώμονας του Chatham House που υπηρέτησε ως Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Φόρμαν δήλωσε επίσης ότι θεωρεί μια τέτοια κίνηση ως αντίδραση στην προγραμματισμένη εγκατάσταση συμβατικών πυραύλων από τις ΗΠΑ στη Γερμανία το επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων και ο υπερηχητικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς Dark Eagle.

Η ανάπτυξη του Oreshnik θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της νέας συνθήκης START του 2010, της τελευταίας συνθήκης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που περιορίζει την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Ο Πούτιν δήλωσε μετά από μια συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2024 με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι το Oreshnik θα μπορούσε να σταθμεύσει στη Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους – ως μέρος μιας αναθεωρημένης στρατηγικής στην οποία η Μόσχα βασίζει πυρηνικά όπλα εκτός του εδάφους της για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρώτοι πύραυλοι είχαν αναπτυχθεί χωρίς να αναφέρει την τοποθεσία.

Πρόσθεσε ότι έως και 10 Oreshniks θα σταθμεύουν στη Λευκορωσία. Οι Αμερικανοί ερευνητές εκτίμησαν ότι η τοποθεσία είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει μόνο τρεις εκτοξευτές και ότι οι άλλοι ενδέχεται να σταθμεύουν σε άλλη τοποθεσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχει παροτρύνει τους δυτικούς συμμάχους της να στείλουν όπλα που μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει προς το παρόν το αίτημα του Κιέβου για πυραύλους κρουζ Tomahawk, ικανούς να χτυπήσουν τη Μόσχα. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν προμηθεύσει πυραύλους κρουζ στην Ουκρανία. Η Γερμανία ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα συν-παράγει πυραύλους μακράς εμβέλειας με την Ουκρανία, χωρίς περιορισμούς ως προς την εμβέλεια ή τους στόχους τους.

Η αποκαλυπτική φωτογραφία της 19ης Νοεμβρίου

Οι Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι η εξέταση των εικόνων της Planet Labs αποκάλυψε ένα βιαστικό κατασκευαστικό έργο που ξεκίνησε μεταξύ 4 και 12 Αυγούστου και παρουσίαζε χαρακτηριστικά που συνάδουν με αυτά μιας ρωσικής στρατηγικής βάσης πυραύλων.

Ένα «αποκαλυπτικό στοιχείο» σε μία φωτογραφία της 19ης Νοεμβρίου είναι ένας «στρατιωτικός σιδηροδρομικός σταθμός μεταφοράς» που περιβάλλεται από φράχτη ασφαλείας, στον οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται με τρένο πύραυλοι, οι κινητοί εκτοξευτές τους και άλλα εξαρτήματα, δήλωσε ο Eveleth.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Lewis, είναι η χύτευση στο τέλος του διαδρόμου ενός τσιμεντένιου υποστρώματος που στη συνέχεια καλύφθηκε με χώμα, το οποίο χαρακτήρισε «συμβατό με ένα καμουφλαρισμένο σημείο εκτόξευσης».

Ο Pavel Podvig, εμπειρογνώμονας με έδρα τη Γενεύη για τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ότι ήταν σκεπτικός ως προς το αν η ανάπτυξη του Oreshnik θα παρείχε στη Μόσχα επιπλέον στρατιωτικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα, εκτός από την διαβεβαίωση της Λευκορωσίας για την προστασία της.

«Δεν βλέπω πώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τη Δύση… ως κάτι διαφορετικό από την ανάπτυξη αυτών των πυραύλων στη Ρωσία», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Lewis δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Oreshnik στη Λευκορωσία υπογράμμισε το γεγονός ότι η στάθμευση πυρηνικών όπλων της Ρωσίας εκτός του εδάφους της έστειλε ένα «πολιτικό μήνυμα» για την αυξημένη εξάρτησή της από αυτά.

«Μπορείτε να φανταστείτε αν τοποθετούσαμε ένα πυρηνικό Tomahawk (πύραυλο κρουζ) στη Γερμανία αντί για τα συμβατικά;». είπε ο Lewis. «Δεν υπάρχει στρατιωτικός λόγος για την τοποθέτηση του συστήματος στη Λευκορωσία, μόνο πολιτικοί».