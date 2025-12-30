Ο Πούτιν σε ρόλο Άη Βασίλη έφερε δώρα στους ηγέτες: Το viral βίντεο του Sputnik με τη βοήθεια του ΑΙ

Πλούσια δώρα μοιράζει στους ηγέτες φίλα προσκείμενους προς τη Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα βίντεο που δημιούργησε το Sputnik.

Δεν ήταν όπως φαίνεται στο όλοι οι ηγέτες “καλά παιδιά” και έτσι κάποιοι απόλαυσαν, τα δώρα του Ρώσου προέδρου ενώ άλλοι, όπως ο πολέμιός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παίρνει για δώρο… χειροπέδες.

Στο σατιρικό σποτ, ο Βίκτορ Όρμπαν εμφανίζεται να λαμβάνει ως δώρο ένα κουπόνι έκπτωσης για φυσικό αέριο από τη ρωσική Gazprom, ο Νικολάς Μαδούρο μια κονσόλα DJ για να «μιξάρει» τις ομιλίες του, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν ένα δίπλωμα «φιλίας» μαζί με ένα σπαθί και ο Ναρέντρα Μόντι έλαβε μια μινιατούρα μαχητικού αεροσκάφους.

Ο Ρώσος πρόεδρος, στον ρόλο του «Άγιου Βασίλη», δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός τον Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο έφερε μια κορνιζαρισμένη κοινή τους φωτογραφία, ενώ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χάρισε μια «χιονόμπαλα» με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας.

Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.



As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG

December 28, 2025

Το βίντεο είναι φτιαγμένο με τη χρήση ΑΙ και έχει διάρκεια 1:27, ενώ πολλές ρωσικές πρεσβείες ανά τον κόσμο το έκαναν αναδημοσίευση.

Στο τέλος του βίντεο το ρωσικό μέσο στέλνει και ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λαμβάνει και αυτός «δώρο» χειροπέδες και τον εμφανίζει από το Προεδρικό γραφείο στο Κίεβο σε φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την προβολή και διανομή του Sputnik στις 2 Μαρτίου 2022.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και περιελάμβανε τόσο το Sputnik όσο και το Russia Today (RT) ενώ προέβλεπε την αναστολή εκπομπής, διανομής και προώθησης περιεχομένου σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών μεταδόσεων, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.