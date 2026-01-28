Ο Πούτιν συνεχάρη τον αλ Σάρα: «Αποκατέστησες την εδαφική ακεραιότητα και την σταθερότητα στη Συρία»

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Συρία, με μια εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στους Κούρδους μαχητές και τις κυβερνητικές δυνάμεις, ο de facto ηγέτης της χώρας, Άχμεντ αλ Σάρα έγινε σήμερα (28.01.2026) δεκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Με φόντο την απόσυρση ρωσικών δυνάμεων από περιοχές που υπό τον έλεγχο των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε με τον αλ Σάρα για την επόμενη μέρα στις διμερείς σχέσεις Δαμασκού – Μόσχας.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον Σύρο ομόλογό του για την αυξανόμενη δυναμική που παρατηρείται προς την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, αφότου τα κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη από τις κουρδικές δυνάμεις.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Σάρα στο Κρεμλίνο.

Ο Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στη Ρωσία από τότε που εκδιώχθηκε ο – επί μακρόν σύμμαχος της Μόσχας – Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Επίσης, η επίσκεψη του Σάρα στη Ρωσία, πραγματοποιείται την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες Ευρωπαίων και Αμερικανών αναφορικά με την επανεμφάνιση των τζιχαντιστών στη Συρία, κυρίως του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση. Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, έπειτα από συμφωνία με την Τουρκία.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι κουρδικές δυνάμεις, που εξακολουθούν να ελέγχουν το Καμισλί, υπέστησαν σημαντικές ήττες έναντι του συριακού στρατού και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από μεγάλες περιοχές που έλεγχαν στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Παράλληλα, ο Σάρα ελπίζει να πετύχει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία μετά την ανατροπή του, η οποία επέφερε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, αν και η Μόσχα διατηρεί μέχρι στιγμής καλές σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές.