Κατά διαστήματα έχει γραφεί και ειπωθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θεωρώντας ότι η ζωή του κινδυνεύει. Στα όσα κυκλοφορούν ήδη για τις μετακινήσεις του – πχ ότι χρησιμοποιεί σωσίες ή ότι δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστό σε ποιό αυτοκίνητο της πομπής του επιβαίνει – έρχεται να προστεθεί και η πληροφορία ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας κινείται με τρένο για λόγους ασφαλείας.

Όχι όμως οποιοδήποτε τρένο, αλλά ένα ειδικής κατασκευής θωρακισμένο τρένο, που – φυσικά – διαθέτει όλες τις ανέσεις. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Dossier-Center σε σχετική έρευνα που έχει κάνει.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το ειδικό τρένο κατασκευάστηκε το 2015, ωστόσο ο Πούτιν άρχισε να το χρησιμοποιεί συστηματικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τότε που άρχισαν οι προετοιμασίες για την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Το Dossier επικαλείται κάποιον γνωστό του Πούτιν και μια πηγή προσκείμενη στην Διοίκηση του προέδρου.

«Η αναχώρηση του τρένου μπορεί να γίνει αιφνιδίως χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση. Μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, ο Πούτιν άρχισε να χρησιμοποιεί ενεργά το τρένο, ιδιαίτερα για να μεταβεί στην κατοικία του στο Βλαντάϊ», γράφει το Dossier επικαλούμενο τις δηλώσεις της πηγής του.

Ισχυρίζεται ότι το τρένο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και για λόγους ασφαλείας, επειδή την πτήση του προεδρικού αεροσκάφους μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος με την βοήθεια των online ιστοτόπων, ενώ για τα τρένα δεν υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι.

Εξωτερική φωτογραφία του τρένου όπως και φωτογραφία του Πούτιν στο τρένο δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ. Το ειδικής κατασκευής τρένο του Ρώσου προέδρου εξωτερικά δεν διαφέρει από τα άλλα τρένα, αλλά παρόλα αυτά έχει κάποιες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες.

Στην έρευνα του Dossier, δημοσιεύονται φωτογραφίες του τρένου, που όπως ισχυρίζεται ο ιστότοπος έχει στη διάθεσή του (όπως και σχετικό βίντεο). Στα βαγόνια απεικονίζεται το έμβλημα της εταιρείας Grand Service Express. Η εταιρεία αυτή, όπως ισχυρίζεται η έρευνα, σχετίζεται με τον φίλο του Πούτιν Γιούρι Κοβαλτσούκ.

Μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τρένου είναι ότι τα προεδρικά βαγόνια είναι θωρακισμένα, τα δρομολόγια του τρένου είναι «προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα του Πούτιν, ώστε το τρένο του να ταξιδεύει με τη μέγιστη ταχύτητα και χωρίς στάσεις».

Το προεδρικό τρένο – όπως αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα – διαθέτει

βαγόνι με κρεβατοκάμαρα

γραφείο για συσκέψεις,

βαγόνι για τη συνοδεία του και

βαγόνι ειδικών τηλεπικοινωνιών.

Από τα συνηθισμένα τρένα, το ειδικής κατασκευής προεδρικό τρένο μπορείς να το ξεχωρίσεις από τις κεραίες των τηλεπικοινωνιών.

Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι το τρένο κινείται χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τρεις μηχανές τρένου.

Θωρακισμένο τρένο για τις επισκέψεις του στην Κίνα και τη Ρωσία χρησιμοποιούσε ο μεγάλος ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ.