Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε πως συνάντησε δυο φορές τον Επστάιν

«Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει σε δισεκατομμυριούχους φίλους του», δήλωσε ο πρίγκιπας Λοράν
Πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου
Ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου / EPA /STEPHANIE LECOCQ

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδερφός του βασιλιά Φιλίππου, ανέφερε σήμερα (02/02/0206) ότι είχε στο παρελθόν δυο «κατ’ ιδίαν» συναντήσεις με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε καθώς ο πρίγκιπας Λοράν εμφανίστηκε σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν που πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019.

Όπως διευκρίνισε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων (Belga), οι συναντήσεις αυτές έγιναν κατόπιν αιτήματος του Επστάιν, η πρώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η άλλη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο 62χρονος πρίγκιπας δήλωσε ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Τζέφρι Επστάιν σε «δημόσια ή συλλογική εκδήλωση».

Η διευκρίνιση αυτή έγινε αφότου αρχικά ο πρίγκιπας Λοράν είχε δηλώσει πως «ουδέποτε» παρέστη σε εκδήλωση παρουσία του Επστάιν ή συνεργατών του.

Ανέφερε επίσης ότι ο Επστάιν είχε επικοινωνήσει μαζί του αρκετές φορές την περίοδο που έκανε την πρακτική του «στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα» στη Νέα Υόρκη.

«Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει σε δισεκατομμυριούχους φίλους του», δήλωσε ο πρίγκιπας Λοράν, συμπληρώνοντας ότι είχε απορρίψει το αίτημα.

Μια δεκαετία αργότερα, το 2012, ο Επστάιν επικοινώνησε ξανά με τον βέλγο πρίγκιπα και τον προσκάλεσε σε δείπνο στο Παρίσι, «παρουσία (σύμφωνα με τον ίδιο) ενός αρχηγού κράτους, καθώς και πλουσίων και ισχυρών προσώπων».

Ο πρίγκιπας Λοράν ανέφερε πως αρνήθηκε την πρόσκληση.

Κόσμος
