Ο πρίγκιπας Λούις, γιος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, κατόρθωσε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα, αυτή την φορά μέσω της χριστουγεννιάτικης κάρτας που δημοσίευσε η οικογένεια. Για άλλη μια φορά ο σκανδαλιάρης πρίγκιπας προκάλεσε κύμα συζητήσεων στα social media.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν για χριστουγεννιάτικη κάρτα μία λιτή ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου η οκτάχρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ κάθεται σε μια καρέκλα ενώ οι γονείς της και τα δύο της αδέρφια, πρίγκιπας Λούις και Τζορτζ ποζάρουν γύρω της.

«Η χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειάς μας για το 2023» ήταν η λεζάντα που συνόδευσε την φωτογραφία που ανέβηκε στο instagram.

Την προσοχή όμως για άλλη μια φορά τράβηξε το μικρότερο μέλος της οικογένειας, ο μόλις πέντε ετών πρίγκιπας Λούις και συγκεκριμένα το αριστερό του χέρι.

Βλέποντας την φωτογραφία, κάποιοι ακόλουθοι της γαλαζοαίματης οικογένειας με ενδεχομένως άριστη όραση, παρατήρησαν ότι λείπει το μεσαίο δάχτυλο του πρίγκιπα Λούις.

Κάποιοι μιλούν για ένα λάθος στο photoshop που στοίχισε στον νεαρό πρίγκιπα το ένα του δάχτυλο. Και πράγματι αν εστιάσει κανείς στην φωτογραφία υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στα δάχτυλα του πρίγκιπα Λούις.

Φυσικά, το πιο πιθανό είναι ότι απλώς το παιδί έχει ανοίξει τα δάχτυλα του αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις συζητήσεις στο x (πρώην twitter) που έχουν πάρει φωτιά.

«Ενώ πρόκειται για μια όμορφη οικογενειακή φωτογραφία, μόλις την κοίταξα παρατήρησα το χέρι του Λούις. Του λείπει ένα δάχτυλο», γράφει ένας χρήστης του μέσου.

Ένας άλλος γράφει «στην χριστουγεννιάτικη κάρτα της βασιλικής οικογένειας, το χαμένο δάχτυλο του πρίγκιπα Λούις κλέβει την παράσταση».

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που αμφισβητούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την φωτογραφία: «Κάτι που πίστευα ότι δεν χρειαζόταν να επισημάνω: Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ανοίγουν τα δάχτυλα τους».

Something I didn’t think needed pointing out: Humans have the ability to spread their fingers.