Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στη Βρετανία πέντε μήνες μετά και επισκέφθηκε τον τάφο της Ελισάβετ – Άγνωστο αν θα δει τον Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες αλλά παραμένει άγνωστο αν θα συναντηθεί με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο. Η άφιξή του συνέπεσε με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι τετραήμερο, θα είναι το μεγαλύτερο από το 2022, όταν αυτός και η Μέγκαν επισκέφθηκαν τη χώρα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μητέρας του Καροόλου, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Δούκας του Σάσεξ πρίγκιπας Χάρι έφτασε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στο αεροδρόμιο Χίθροου μόνος του, ενώ η Μέγκαν παραμένει στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Κατά πληροφορίες της Dailymail, επισκέφθηκε τον τάφο της αείμνηστης γιαγιάς του βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνσδορ, λίγες στιγμές μετά την άφιξή του, τιμώντας την τρίτη επέτειο από τον θάνατό της.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα δώσει το «παρών» στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων της φιλανθρωπικής οργάνωσης WellChild που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Είναι η πρώτη επίσκεψη του δούκα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Απρίλιο 2025, όταν είχε παραστεί σε ακρόαση στο Λονδίνο για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά την αστυνομική προστασία που λαμβάνει στη Βρετανία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα παράπονά του για «υποβάθμιση» της ασφάλειας δεν είχαν επαρκή νομική βάση.

Στη συνέχεια έδωσε μια συνέντευξη στο BBC, όπου δήλωσε ότι θα «ήθελε πολύ μια συμφιλίωση» με τη βασιλική οικογένεια.

Βασιλιάς Κάρολος και Χάρι συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Χάρι έσπευσε στο Λονδίνο μετά την ανακοίνωση ότι ο Κάρολος είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Αίσθηση, όμως, είχε προκαλέσει το γεγονός πως η συνάντηση πατέρα και γιου κράτησε λιγότερο από μία ώρα, παρότι οι δυο τους είχαν να βρεθούν μήνες, και συγκεκριμένα 30 λεπτά.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια πολύ πιο σκληρή στάση όσον αφορά την αναθέρμανση των σχέσεων με τον αδελφό του, έχει επίσημες υποχρεώσεις κάθε φορά που ο Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία.