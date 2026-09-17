Βασιλιάς Κάρολος για Τεχνητή Νοημοσύνη: Βαθιά ανησυχητικός ο ρυθμός ανάπτυξής της

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα ζητήσει σήμερα Πέμπτη (17.09.2026) από τα κορυφαία στελέχη της Τεχνητής Νοημοσύνης να διασφαλίσουν ότι αυτή θα παραμείνει «στην υπηρεσία της ανθρωπότητας» σε σύνοδο κορυφής που έχει συγκαλέσει στη Σκωτία καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής προκαλεί ανησυχίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Αυτοί που στον κόσμο μας δίνουν αξία στην ανθρώπινη υπόστασή μας και στη βασική ηθική της συνιστώσα αναμένουν αγωνιωδώς από εσάς τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας», θα πει στους εκπροσώπους των Google DeepMind, Anthropic, OpenAI ή ακόμη της Nvidia, σύμφωνα με αποσπάσματα της εισαγωγικής ομιλίας του βασιλιά Καρόλου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

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«Το καθήκον που σας αναλογεί δεν συνίσταται ως εκ τούτου μόνον στο να οδηγήσετε την τεχνολογία σε πρόοδο, αλλά και στο να επαγρυπνείτε ώστε να παραμείνει αυστηρά στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, των κοινοτήτων και της φύσης», θα προσθέσει.

Αυτή η σύνοδος κορυφής, η ημερομηνία διεξαγωγής της οποίας είχε κρατηθεί μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή, διεξάγεται στους χώρους του Οίκου Ντάμφρις, όπου έχει έδρα το Ίδρυμα του Βασιλιά (King’s Foundation) στην ύπαιθρο της Σκωτίας.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ δεν δημοσίευσε τον πλήρη κατάλογο των προσκεκλημένων. Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετές πηγές, μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται ο πρόεδρος της DeepMind Ντέμης Χασάμπης, ο επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, όπως και η οικονομική διευθύντρια της OpenAI (που έχει δημιουργήσει το ChatGPT) Σάρα Φράιερ.

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Παρόντες θα είναι επίσης ο Βρετανός υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης Κανίσκα Νάραγιαν και ο επικεφαλής του εξειδικευμένου στην κβαντική υπολογιστική αμερικανικού ομίλου IonQ Νικολό ντε Μάσι.

Ο βασιλιάς, ο οποίος κρίνει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης «ταυτοχρόνως και εξίσου δελεαστική και βαθιά ανησυχητική» δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος στις συζητήσεις.

Θα βρεθεί με τους συμμετέχοντες προτού αρχίσει η σύνοδος κορυφής προκειμένου να τους ζητήσει να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης «θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια», όπως και να συγκροτήσουν μια διεθνή συνεργασία χωρίς «να μείνει πίσω κανένα έθνος», σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ. Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν ως αργά το απόγευμα.