Μαρκ Κάρνεϊ: «Δεν θέλουμε ένα τρίτο μπλοκ» – Το μήνυμα μετά τις απειλές Τραμπ για την ένταξη του Καναδά ως πρώτου συνδεδεμένου μέλους της ΕΕ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτισε την Πέμπτη (17.09.2026) την πρόταση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν – που προκάλεσε σεισμό – να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι μια στενότερη συνεργασία δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου μπλοκ που θα ανταγωνίζεται τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Μαρκ Κάρνεϊ ήρθαν μετά την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την προτεινόμενη συμφωνία για τον Καναδά ενδεχομένως «εχθρική πράξη» και απείλησε με υψηλούς δασμούς την Ευρώπη, εφόσον κρίνει ότι οι προθέσεις της δεν είναι φιλικές. Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την ιδέα «γελοία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία», δήλωσε ο Κάρνεϊ στο Ευρωκοινοβούλιο αναφερόμενος στην πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη (16.09.2026), παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ εξήγησε με σαφήνεια τι ακριβώς προτείνει: βαθύτερη διασύνδεση Καναδά και Ευρώπης στους τομείς του εμπορίου, της άμυνας, των κρίσιμων ορυκτών, της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας, του διαστήματος, της έρευνας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι δύο πλευρές να καταστούν λιγότερο ευάλωτες στις οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν προτείνω τη δημιουργία ενός τρίτου μπλοκ, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική δύναμη των μεγάλων κρατών – απλώς με καλύτερους τρόπους», δήλωσε. «Δεν επιδιώκουμε την ισχύ για να κυριαρχήσουμε στους άλλους».

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι στόχος είναι, αντίθετα, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του Καναδά, ώστε καμία χώρα να μην μπορεί να ελέγχει τις αγορές του, να υπονομεύει την κυριαρχία του ή να υπαγορεύει τις επιλογές του.

Τι λένε οι Βρυξέλλες

Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ, προσπάθησαν να καθησυχάσουν σήμερα (17.09.2026) οι Βρυξέλλες, μετά τις απειλές για αντίποινα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξής μας με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός», υπογράμμισε σήμερα ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Τετάρτη, να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αντιδρώντας στην πρόταση αυτή.

«Το βρίσκω γελοίο», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν, αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα», πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης η χώρα της Βόρειας Αμερικής να γίνει μέλος του μελλοντικού “Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας”, τη δημιουργία του οποίου προωθεί.

Ο Καναδάς, εν μέσω πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει νέους εταίρους. Από την πλευρά της η Ευρώπη, οι σχέσεις της οποίας με την Ουάσινγκτον είναι επίσης ταραχώδεις, είναι σε αναζήτηση υποστήριξης για τη στρατηγική της που έχει στόχο να βρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ.