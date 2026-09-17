Κρεμλίνο: Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα περιπλέξουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία

Μετά την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτές θα περιπλέξουν τις προσπάθειες εξεύρεσης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους το μεσημέρι της Πέμπτης (17.09.2026) ότι η Ρωσία θεωρεί την ενέργεια αυτή «μη φιλική» και ότι παρακολουθεί την εξέλιξη του νομοσχεδίου.

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Τα μέλη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκριναν την Τετάρτη (16.09.2026) νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, κείμενο που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία κι υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο στις ΗΠΑ, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι η Ουάσιγκτον να στοχοποιήσει τον λεγόμενο στόλο φάντασμα της Ρωσίας, υιοθετήθηκε με 262 ψήφους υπέρ έναντι 159 κατά και είναι η πρώτη ενέργεια τέτοιας βαρύτητας στο αμερικανικό κοινοβούλιο εναντίον της Μόσχας μετά την επάνοδο στην εξουσία του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Βάζει ακόμη στο στόχαστρο ρωσικές εταιρείες των τομέων της ενέργειας και της άμυνας και προσωπικά τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους αξιωματούχους. Δίνει στον ένοικο του Λευκού Οίκου τη δυνατότητα επιβολής δασμών ως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάμεσά τους την Κίνα και την Ινδία, κάτι που υπήρχαν ανησυχίες πως δεν θα επέτρεπε την έγκρισή του.

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Οι βουλευτές των Δημοκρατικών υποστηρίζουν τα μέτρα υπέρ της Ουκρανίας αλλά δίσταζαν να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ κι άλλα περιθώρια όσον αφορά την επιβολή τελωνειακών δασμών, του αγαπημένου του οικονομικού εργαλείου.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές επίσης τάσσονται υπέρ των μέτρων: το νομοσχέδιο πέρασε με 86 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά τον Αύγουστο στην ψηφοφορία στην αμερικανική άνω Βουλή.