Ο πρόεδρος της Νιγηρίας σκόνταψε σε χαλί κι έπεσε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία

Βίντεο με την μεγαλοπρεπή τούμπα του
Ο Πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου
Ο Πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου / Photo by: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/dpa/AP Images

Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου, κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία καλεσμένος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου την ώρα που περπατάει δίπλα στον Ερντογάν, σκοντάφτει και πέφτει πάνω σε ένα χαλί, ενώ μόλις είχε ολοκληρωθεί η επίσημη τελετή υποδοχής.

Παρά τη μικρή… αναποδιά, ο πρόεδρος της Νιγηρίας είναι καλά στην υγεία του.

