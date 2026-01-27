Ο πρόεδρος της Νιγηρίας σκόνταψε σε χαλί κι έπεσε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία

Ατύχημα για τον πρόεδρο της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου, κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία καλεσμένος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέτ Τινούμπου την ώρα που περπατάει δίπλα στον Ερντογάν, σκοντάφτει και πέφτει πάνω σε ένα χαλί, ενώ μόλις είχε ολοκληρωθεί η επίσημη τελετή υποδοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nigeria’s President Bola Ahmed Tinubu, visiting Türkiye at the invitation of President Erdogan, tripped and fell on a carpet after the official welcome ceremony.



He’s fine. pic.twitter.com/VlqFNpTRWA — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

Παρά τη μικρή… αναποδιά, ο πρόεδρος της Νιγηρίας είναι καλά στην υγεία του.