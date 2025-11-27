Ο πρόεδρος του διαγωνισμού Μις Υφήλιος ερευνάται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και όπλων

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe Organization – MUO) για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και όπλων αλλά και κλοπής καυσίμων, ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού ενισχύοντας έτσι την αντιπαράθεση γύρω από τον διαγωνισμό ομορφιάς.

Όπως έγινε γνωστό σε ανακοίνωσή του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού έχουν εκδοθεί 13 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και σε βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος Ραούλ Ρότσα.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως “Ραούλ Ρ.”, όπως συνηθίζεται στο Μεξικό.

Ανέφερε επίσης ότι θα ανακοινώσει πληροφορίες που αφορούν την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.

Ο ίδιος ο Ρότσα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει, το οποίο εστάλη στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ούτε η διοργάνωση Μις Υφήλιος απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του.

Τον φετινό τίτλο της Μις Υφήλιος κέρδισε η Μεξικανή Φατίμα Μπος. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη.

Το 2024, ο Ρότσα αγόρασε το 50% του οργανισμού μέσω της εταιρείας του, της Legacy Holding Group USA, από την JKN Global Group.

Η νικήτρια “Μις Μεξικό”, Φατίμα Μπος, ισχυρίστηκε ότι, σε μια τελετή πριν από τον διαγωνισμό ομορφιάς, αντιμετώπισε δημόσια προσβλητική συμπεριφορά από τον Ταϊλανδό διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ, ο οποίος την αποκάλεσε “χαζή”.

Η Μεξικανή διαγωνιζόμενη αποχώρησε ακολουθούμενη από αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τη νικήτρια τονίζοντας στη δήλωσή της ότι αποτελεί “παράδειγμα του πώς εμείς οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε ανοιχτά” επαινώντας την τόσο για τη νίκη της όσο και για τη στάση που είχε κρατήσει αποχωρώντας από τα καλλιστεία όταν είχε δεχθεί την προσβολή, ενώ ο Ιτσαραγκριζίλ ζήτησε συγγνώμη.