Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς, αποσύρεται από τον δημόσιο βίο μετά τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάρει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς
Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς Φωτογραφία / (AP Photo/Luca Bruno)

Την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο, καθώς ήρθαν στο φως τα emails που αντάλλασσε με τον Τζέφρι Επστάιν πήρε ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, που βρέθηκε δίπλα στο  Μπιλ Κλίντον και μετέπειτα έγινε πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τη δεκαετία του 2000 πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον καλά δικτυωμένο στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που όμως ήταν ταυτόχρονα σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάρει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Επστάιν, σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του. «Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), συνέχισε, «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών μου με οικεία μου πρόσωπα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
100
63
63
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα για ανάπτυξη στρατού στη Γάζα – Ο Τραμπ ευχαριστεί και την Ελλάδα
Η Χαμάς από την πλευρά της απέρριψε την ψήφιση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχεδίου ψηφίσματος που υπέβαλαν οι ΗΠΑ για την έγκριση μιας Διεθνούς Δύναμης στη Γάζα
Λήψη από drone δείχνει την καταστροφή σε μία κατοικημένη γειτονιά, στην πόλη της Γάζας
Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη: «Είναι μια χούφτα εξτρεμιστές»
Η επίθεση σημειώθηκε αφότου εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν και να εκκενώσουν το φυλάκιο του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι
Λωρίδα της Γάζας
Newsit logo
Newsit logo