Ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς, αποσύρεται από τον δημόσιο βίο μετά τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν

Την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο, καθώς ήρθαν στο φως τα emails που αντάλλασσε με τον Τζέφρι Επστάιν πήρε ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον.

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, που βρέθηκε δίπλα στο Μπιλ Κλίντον και μετέπειτα έγινε πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τη δεκαετία του 2000 πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον καλά δικτυωμένο στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που όμως ήταν ταυτόχρονα σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάρει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Επστάιν, σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του. «Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), συνέχισε, «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών μου με οικεία μου πρόσωπα».