Ο ράπερ Offset πρώτη φορά σε κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία «American Sole»

Ο Offset είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «American Sole», σύμφωνα με το Deadline. Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, που θα σκηνοθετήσει ο Ίαν Έντελμαν, και του soundtrack δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα υποδυθεί έναν μηχανικό υπολογιστών συνεργάτη του Πιτ Ντέιβιντσον και του γιου του Ice Cube, O’Shea Jackson Jr., δύο νέων επιχειρηματιών στην ταινία που έχουν πολλά χρέη και επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν σε after-market αθλητικών υποδημάτων για να επιτύχουν το αμερικανικό όνειρο. Αλλά όταν η start-up τους στερεύει από μετρητά και ένας σκιώδης επενδυτής είναι ο μόνος τρόπος διεξόδου, το όνειρο γίνεται γρήγορα εφιάλτης.

